Кравцов подтвердил перенос сочинения в школах России на 5 апреля

Москва, 3 декабря. Российские выпускники напишут итоговое сочинение 5 апреля 2021 года, подтвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения РФ назвал перенос вынужденной мерой, передает ФАН.

«Как и всегда, у школьников будет возможность переписать его, сроки для этого также установлены», – отметил министр.

Он напомнил, что школьники Москвы с 1 по 5 класс учатся очно, а ученики с 6 по 11 класс все еще остаются на дистанционном обучении. Как только ситуация в столице стабилизируется, школьники вернутся к очному формату, уточнил Кравцов.

Сочинение в школах проведут при соблюдении всех необходимых мер безопасности, отработанных с момента проведения ЕГЭ в 2020 году. Сергей Кравцов добавил, что если эпидемиологическая ситуация изменится, образовательное ведомство страны будет готово отреагировать на это соответствующими изменениями в порядке проведения итогового сочинения для 11-х классов.

По данным Минпросвещения РФ, в России на дистанционном обучении остаются 30% школьников, 27 школа находятся на карантине, многие регионы продлили каникулы или ввели дистанционное обучение после каникул. При этом 12 регионов уже объявили о выходе из дистанционного формата обучения и продолжают работу школ в очном режиме.