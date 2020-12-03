Депутат Госдумы поддержал денежное стимулирование сторонников ЗОЖ в России

Москва, 3 декабря. Граждане России должны нести ответственность за собственное здоровье, в этом им может помочь финансовое стимулирование. Правда, пока до конца непонятно, как именно реализовать на практике этот механизм. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«К примеру, в ряде стран есть стимулирующие выплаты для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Да, в России предпринимаются первые шаги, но предстоит еще большая работа», — сказал депутат.

Парламентарий также отметил, что развитие паллиативной медпомощи, отраженное в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года, крайне актуально, однако вопросы совершенствования оказания наркологической и психиатрической помощи остаются сложными.

«Стратегия — рамочный документ, однако отражает принципиально значимые позиции. В частности, обновление инфраструктуры, создание единой базы данных оказания медпомощи, формирование единого реестра льготников, — сказал он. — Крайне актуальным я бы назвал развитие паллиативной медпомощи, потому что пока она не так активно развивается в субъектах страны. [Это] очень важный пункт по оказанию медпомощи при чрезвычайных ситуациях».

Крайне сложным парламентарий назвал вопрос совершенствования оказания наркологической и психиатрической помощи. Он также обратил внимание на пункт по оценке оказания медпомощи общественными советами.

«Считаю, что в данном вопросе надо обращаться в том числе и к пациентским организациям, отчеты и сведения которых далеко не всегда совпадают с официальной статистикой. Тогда можно было бы получить более точную картину», — заключил Борис Менделевич.

Отметим, ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении до 2025 года стратегии развития здравоохранения. План мероприятий по реализации стратегий включает в себя модернизацию поликлиник и больниц, расширение национального календаря прививок и развитие паллиативной помощи.

Стратегию развития здравоохранения утвердил в 2019 году президент Владимир Путин. Она направлена на обеспечение национальной безопасности России в сфере охраны здоровья граждан.