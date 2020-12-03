Звуки стрельбы из артиллерийских установок слышны на юге Триполи

Триполи, 3 декабря. Неизвестные открыли огонь из артиллерийских установок недалеко от столицы Ливии.

Новостной Facebook-аккаунт сообщил, что звуки стрельбы слышны в окрестностях района Тарик аль-Матар. Местные жители предположили, что в инциденте виновны боевики Правительства национального согласия.

Напомним, что использование тяжелого вооружения нарушает женевское соглашение, подписанное в ходе встречи Совместного военного комитета «5+5» в столице Швейцарии. Представители Ливийской национальной армии неоднократно выражали приверженность соблюдению режима постоянного прекращения огня в североафриканском государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ПНС устроили перестрелку у офиса одной из главных нефтяных компаний страны. Бандформирования из состава «МВД» пытались сдержать атаку недовольных задержкой зарплаты джихадистов.