В Госдуме разработают новый законопроект об изъятии детей из семьи





Взамен отозванных законопроектов об изъятии детей из семьи будет подготовлена новая инициатива. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Будет новый законопроект, — сказал он. — Что же касается работы в будущем, ее необходимо строить, совместив и желание поддержать семью, и защиту ребенка. Нельзя разрывать - семью отдельно, ребенка отдельно, необходимо решать вопрос, понимая, что ребенка надо защищать, особенно защищать от тех угроз, которые в жизни могут возникнуть, но не ценой разрушения семьи - вот это задача, которую, на мой взгляд, именно надо ставить перед собой таким образом».

Политик уточнил, что неверно говорить об укреплении семьи и ее роли отдельно от ребенка. Поэтому, по его словам, необходимо начинать с разговора с родительским и экспертным сообществами.

Спикер Госдумы уверен, что нужно исходить из того, что семья — это и родители, и бабушка, дедушка, и близкие родственники, и ребенок.

«Поэтому, когда ребенка изымают из семьи, тем более потом семья должна доказывать свое право на ребенка, потому что его не только изъяли, но и лишили родительских прав — это недопустимо», — заметил Вячеслав Володин.

По его словам, хорошо, что стали обсуждать соответствующие темы, а авторы приняли верное решение отозвать свои законодательные инициативы. Парламентарий также выразил надежду, что будущем будут более уже выверенные подходы, предложения в рамках законодательного регулирования этих вопросов.

Напомним, в ноябре авторы проекта об изъятии детей из семьи при угрозе жизни и здоровью отозвали его из Госдумы. Инициатива вызвала резкую критику со стороны общественности, патриарха Кирилла, а также уполномоченного по правам детей Анны Кузнецовой.