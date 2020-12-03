Ливийцы снова услышали выстрелы на территории Триполи

Триполи, 3 декабря. Пользователи социальных сетей сообщили о стрельбе в столице Ливии.

Новостной Facebook-аккаунт зафиксировал звуки выстрелов в районе Аль-Машруа. Автор публикации охарактеризовал пальбу как «прерывистую», однако не уточнил информацию об участниках перестрелки и возможных пострадавших.

Напомним, что ранее очевидцы рассказали об активизации боевиков Правительства национального согласия (ПНС) в районе Сирта. Джихадисты устроили стрельбу недалеко от населенного пункта, подконтрольного фельдмаршалу Халифе Хафтару. Вблизи города также находилась военная техника, переброшенная Турцией для усиления триполитанских «властей».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о нападении наемников ПНС на почтовое отделение в столице Ливии. В рамках штурма экстремисты захватили офицера в звании капитана.