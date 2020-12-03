Чадские наемники и боевики ПНС Ливии финансируют террористов в Мали

Марзук, 3 декабря. Группа чадских наемников при содействии боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии финансирует террористические организации в Мали.

Источник издания ljbctv утверждает, что вооруженное бандформирование наладило поставки контрабандного топлива, оружия и боеприпасов между двумя североафриканскими странами.

Чадские наемники грабят жителей южных приграничных районов Ливии. На вырученные средства они покупают автоматы, пулеметы и патроны к ним, чтобы потом передать террористическим организациям в Мали. Также преступники угоняют бензовозы с топливом.

Основные поставки ведутся из городов Марзук и Убари. Охрану конвоев обеспечивают боевики Правительства национального согласия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что три бензовоза похищены на пути к автомобильным заправочным станциям (АЗС) в Ливии. Очевидцы уличили террористов в воровстве топлива.