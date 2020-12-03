Украину ждут самые тяжелые испытания со времен Второй мировой войны

Пока Украина балансирует на грани введения жесткого локдауна, киевские эксперты пытаются подсчитать ущерб, который он может нанести национальной экономике. Общий вывод таков — после этого шага страна обнищает, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по просторам Украины со средней скоростью 14-15 тысяч человек в сутки. И это при том, что на ПЦР-тестах на Украине нещадно экономят — врачи часто ставят диагноз коронавируса по симптомам, «на глазок». А то и вовсе обходятся без диагноза, списывая недомогание на грипп и ОРВИ. Параллельно власти, не имеющие эффективных инструментов в борьбе с заразой, продолжают экспериментировать в духе «и на елку влезть и зад не уколоть». Уже объявлено, что целительный «карантин выходного дня» оказался провальным решением, и Минздрав предложил его отменить.

Зато в Киеве активно обсуждают новое ужесточение антивирусных мер — полный локдаун, по аналогии с весенним, который хотят ввести на две-три недели. По мнению аналитиков, самый вероятный период, когда его могут ввести, — на новогодние праздники, когда и так закрывается большинство офисов, а украинцы почти не ездят на работу. В первой половине января деловая активность по всей стране обычно затухает, начинаются длинные школьные каникулы. А значит, надеются на Банковой, население не будет так сильно обижаться на власть, как это было весной.

В сущности, говорят украинские экономисты, введение локдауна преследует четыре основные цели. Первая из них — хоть как-то компенсировать окончательный развал системы здравоохранения страны и растраченный «ковидный» фонд. Большая часть денег из этого фонда (около 2,5 млрд долларов), заложенных в госбюджет-2020, прошла мимо здравоохранения и была либо «закатана в асфальт», либо банально разворована.

Вторая причина — это отработка коронавирусных форс-мажоров как инструмента сдерживания массовых беспорядков. Политологи говорят — Украина неуклонно погружается в период турбулентности. Осенью в Кривом Роге под землей массово протестовали работники Криворожского железорудного комбината. Под Верховной радой не прекращаются митинги мелких коммерсантов, протестующих против введения фискальных кассовых аппаратов.

А уже после Нового года на фоне невыплат пенсий и зарплат бюджетникам на улицы могут выйти пожилые люди, медики и учителя. Этого только и ждет радикальная оппозиция во главе с экс-президентом Петром Порошенко, готовая использовать любой повод для «раскачки» ситуации и выкинуть президента Владимира Зеленского из его кресла. В общем, ситуация грозит выйти из-под контроля властей, а карантинные ограничения — легальный способ сдерживать протесты.

Третья причина введения локдауна — элементарно отвлечь население от все более углубляющихся экономических проблем Украины. Напомним, на фоне критического падения доверия граждан к власти МВФ отказал кабмину в чрезвычайной помощи для покрытия дефицита бюджета. Уже сейчас в казне образовалась «дыра» размером 2,5-3 млрд долларов, и, по словам экономистов, в 2021-м она будет только расти.

Наконец, четвертая причина локдауна — он является прекрасным поводом для прессинга остатков выжившего украинского бизнеса со стороны полиции и «активистов». Это прерогатива всесильного главы МВД Арсена Авакова, ставшего «альтернативным центром власти в стране». По сути, речь идет о банальном массовом рэкете, как в 1990-х: хотите работать и выживать — платите деньгами или долями в бизнесе.

Как заявил ведущий эксперт Украинского института будущего Вадим Денисенко, сейчас украинцев всеми силами отвлекают от экономических проблем, чтобы они, не дай бог, не заглянули в грядущую финансовую пропасть.

«Все цивилизованные страны мира заливают свои экономики деньгами. А у нас, на Украине, какие-то вымышленные проблемы — борьба вокруг языка, приватизации земли и так далее. Похоже, главное тут — чтобы лохи не думали об экономике, — заявил Денисенко. — В большинстве стран Европы все бизнесы, которые пострадали от локдауна, получают компенсацию в 80% от доходов за предыдущий год. Такая же ситуация и с наемными работниками — им выплачивают из бюджета 60-75% недополученных доходов».

Экономику США и ЕС просто заливают деньгами, понимая все последствия будущей инфляции, говорит аналитик. Но накачивание экономик деньгами, чтобы как можно мягче пройти кризис, — меньшее из возможных зол.

«Пока цивилизованные страны печатают доллары и евро, «третьему миру» это запрещено, — возмущается эксперт. — Дефицит госбюджета, по самым скромным подсчетам, к Новому году составит от 100 млрд до 150 млрд гривен. Если бы западные партнеры дали бы Киеву обещанные на этот год 3,5 млрд долларов, украинцы бы этого дефицита не почувствовали. Но Украину «подвесили», потому что власти посмели замахнуться на святое — на систему контроля коррупции в стране, выстроенную Западом. Поэтому вероятность получения кредитных средств сейчас близка к нулю. Печатать деньги и заливать ими свою экономику нам тоже не позволяют. А ехать куда-то за деньгами, кроме МВФ, у президента и премьера не хватает духу».

Поэтому те восемь тысяч гривен в руки для малого бизнеса — это абсолютный максимум, который нынешняя власть, преодолевая страх, может себе позволить, уверен он. Точнее — который им разрешили платить «партнеры».

«На этом фоне сейчас может быть принят закон о референдуме, который почему-то называется «законом о народовластии». И после этого мы все начнем жить в атмосфере постоянной вакханалии — вокруг референдума о государственном языке, приватизации земли и так далее. Тем самым будет соблюдено правило — «третий мир» должен жить в вымышленных, иллюзорных проблемах, пыхтеть и бороться вокруг них, пока его невзначай грабят. Главное — чтобы лохи не думали об экономике и о том, как использовать свой шанс накормить Китай и Ближний Восток. Ну, и чтобы они ни в коем случае не успевали думать о восстановлении торговых связей с Россией и ЕврАзЭС», — говорит Денисенко.

Киевский публицист и блогер Сергей Лямец заявил, что полный локдаун «убьет важнейшую часть оставшейся украинской экономики».

«Глава финансового комитета Верховной рады Данила Гетьманцев заявил, что «мы себе не простим, если не отправим людей и бизнес в полный локдаун». Да, человеческие жизни важнее всего. Но по этой логике нужно запирать людей по домам прямо сейчас, потому что каждый новый день будет приносить сотни новых смертей. Главный финансист Рады почему-то говорит о медицине, а не о выживании экономики, которой нужна правильная политика государства, — указал аналитик. — Я не говорю «помощь», потому что восемь тысяч гривен — не помощь, а издевательство над бизнесом, который недозаработал миллиарды. Нормальная власть должна сделать две вещи — признать, что денег бизнесу дать не может, и придумать, как минимизировать ущерб для экономики».

Лямец напомнил — у бизнеса и населения уже нет того запаса прочности, который был перед мартовским локдауном. И Новый год для многих — едва ли не последний шанс поправить финансовое положение.

«Закрыв бизнесы в конце декабря, кабмин нанесет тяжелый удар по малому и среднему бизнесу украинцев. То есть может повториться «банкопад» 2015-го, только теперь в масштабах всей экономики, — прогнозирует эксперт. — Главный итог того «банкопада» — не миллионы обманутых вкладчиков, а уничтожение огромной части экономики. По сути, прошлая власть руками экс-главы НБУ [Валерии] Гонтаревой отобрала у бизнеса половину имущества и просто ее сожгла. Попутно остались сотни тысяч обманутых вкладчиков, тысячи работников банков лишились работы, а бизнес потерял оборотные средства на развитие. Фактически во время «банкопада» убили огромный кусок украинской экономики. А самих украинцев жестоко ограбили, рассказывая им сказки об «очищении экономики». Теперь экс-глава НБУ живет в Лондоне, власть сменилась, а «банкопада» вроде как и не было».

По мнению эксперта, та же самая история грозит повториться, но уже в куда большем масштабе.

«Тысячи мелких и средних бизнесов стоят на грани банкротства. Это значит, что они не заплатят зарплаты сотням тысяч работников, десятки тысяч останутся без работы. Дальше включится эффект домино: люди не потратят деньги в магазинах, деньги не пойдут в оборот и многие другие бизнесы тоже не заработают, не выплатят зарплаты, уволят людей и так далее. Такой эффект домино — это разрушенные жизни сотен тысяч украинцев, громадный ущерб для экономики и еще большая бедность, — с горечью говорит Лямец. — Бизнесу и рядовым украинцам «позволено выжить, но самостоятельно». Тут нет никакой медицины или «интеллектуального локдауна». В этой истории есть отсутствие совести у власти, которое вскоре приведет «слуг народа» во главе с президентом на свалку истории. Хочется лишь надеяться, что планомерное удушение бизнеса — это не целенаправленная политика государства. Иначе это попахивает не только «банкопадом», но и новым госпереворотом».

Украину ждут самые тяжелые времена со времен Второй мировой войны, прогнозируют эксперты, подводя итоги.