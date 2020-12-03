Боевики ПНС Ливии устроили перестрелку на юго-востоке Триполи

Триполи, 3 декабря. Звуки стрельбы на улице Боуслием района Абу Салим напугали жителей столицы североафриканского государства.

Пользователь социальной сети Facebook сообщил, что звуки выстрелов заставили местных граждан разбежаться по домам. Они предположили, что вооруженное столкновение произошло между двумя сражающимися за территорию бандформированиями Правительства национального согласия Ливии.

Напомним, что город Триполи разделен на несколько квадратов. Их контролируют около 30 вооруженных группировок. Нередко между ними происходят разногласия, заканчивающиеся потерями с обеих сторон. Зачастую под перекрестный огонь попадают мирные жители, которые становятся жертвами междоусобных конфликтов боевиков за власть.

Согласно последним данным, район Абу Салим «принадлежит» бандформированию «Аль-Халбус». Последнее обвиняют в военных преступлениях, грабежах и убийствах. Боевики также участвовали в нападении на Нефтяной полумесяц, в результате которого страна была лишена большей части экспорта нефтепродуктов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Триполи рассказали о перестрелке в районе Айн-Зара.