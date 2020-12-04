Самый зрелищный, самый дорогой и еще много в чем самый-самый — это о футболе, который традиционно служит главной темой мужских разговоров и переживаний за кружкой пива. Кто не забил, на кого надеялись, кто разучился бегать и зачем его купили в клуб за такие деньги, если он играть не умеет! Сколько эмоций вызывает каждый матч у миллионов болельщиков в разных странах!

Футбол — это целый мир, в котором действуют свои правила и законы, есть свои кумиры и, конечно, свои праздники. Когда отмечают День футбола? И каковы традиции этого праздника? Журналист ФАН разбирался в истории вопроса и обнаружил немало занятных фактов о спорте, о котором, кажется, все знают все, но это не так.

Какого числа будут отмечать День футбола в 2020 году

День футбола — праздник международный. Он был утвержден не просто спортивными клубами, а Организацией Объединенных Наций, и ежегодно отмечается 10 декабря. Признание на высшем уровне говорит о значимости этого вида спорта для международного сообщества.

По статистике, в футбол играют в 180 странах мира, где насчитывается более 100 тысяч только профессиональных футболистов. А количество любителей и болельщиков никто даже не берется подсчитать. По числу профессиональных клубов лидирует, как ни странно, не Англия, а Турция. По данным ФИФА, в этой стране их 126. Британцы находятся на второй строчке рейтинга, аргентинцы — на третьей. Замыкает первую пятерку рейтинга Россия: профессиональных клубов в нашей стране 95.

Каждый год День футбола отмечают, конечно же, матчами. На 10 декабря 2020 года запланированы более 20 матчей Лиги Европы, встречи команд Высших лиг Бразилии, Венесуэлы, Норвегии, Болгарии и Чили. В общем, в этот день футболисты будут играть и радовать своих болельщиков. А может быть, удивлять, возмущать, выводить из себя или смешить. История мирового футбола полна неожиданных и интересных событий.

Вот 10 занятных фактов об этом виде спорта

1. Футбол придумали не англичане

Родиной футбола традиционно признают Великобританию. Первые упоминания об игре, ставшей родоначальницей современного футбола, датируются XII веком, а в XIV столетии футбол даже успели запретить. Это сделал король Эдуард II, которому надоели постоянные крики и толпы бегающих мальчишек на улицах Лондона.

Однако история игры в мяч начинается вовсе не в средние века, а значительно раньше. Есть данные, что похожее развлечение было у ацтеков и индейцев майя. Историки говорят, что за мячом часами могли гоняться игроки индейского племени ирокезы, а численность их команд нередко превышала 1000 человек. В мяч играли в древнем Китае, игра носила название чжу-кэ, а еще раньше — в Древнем Риме, Древней Спарте и Греции. И даже в России — на территории современной Брянской области в средние века гоняли в шалыгу. Так называли игру, в которой игроки должны были забросить кожаный мяч, набитый перьями, в импровизированные ворота.

Англичане же стали первыми, кто систематизировал и установил правила игры в футбол. До XIX века никаких норм не существовало. Игроки имели полное право ставить подножки, применять грубую силу, что часто оборачивалось травмами. В 1846 году первый свод правил признали несколько британских колледжей. А почти через 20 лет были учреждены единые стандарты, принятые Футбольной Ассоциацией Англии.

2. В 19 веке игру называли соккер

Это сегодня даже дети прекрасно знают, что в футболе бить мяч нужно только ногами, игроки не должны касаться друг друга во время матча и у каждого из них — свое место на поле. А в XIX веке, когда проходило становление этого вида спорта, существовала настоящая путаница в определении понятий.

Кроме привычного для нас футбола, англичане играли в регби, который тоже называли футболом (rugby football), и правила позволяли играть руками. В Австралии был свой футбол, в который тоже играли руками, а очки засчитывали за удар в определенную часть ворот. Спорт с точно таким же названием, но другими правилами, уже существовал в Новой Зеландии и Ирландии. Для того чтобы выделить его на фоне конкурентов, в Англии начали использовать приставку association, что обозначало игру по правилам Ассоциации. Затем этот термин сократили до assoc и затем трансформировали в soccer. Этот термин долгое время использовался в прессе и до сих пор употребляется в некоторых странах. Например, в ЮАР футбол так и продолжают называть, а чемпионат мира 2010 года проходил на главной футбольной арене страны Soccer City.

3. До 1885 года играть в футбол за деньги было запрещено

В конце XIX века спорт становился все более популярным в Великобритании. Количество клубов к 80-м годам уже достигало 100. И среди болельщиков ходили слухи, что в некоторых клубах игрокам даже платят деньги за участие в турнирах. Это вызывало в обществе такое возмущение, что Футбольной Ассоциации пришлось добавить в правила пункт о недопустимости оплаты работы футболистов. Любое вознаграждение, принятое за игру, признавалось грубым нарушением правил, и игрока исключали из Ассоциации раз и навсегда.

Потом это правило отменили. И профессиональные футболисты, получающие зарплату от клубов, стали нормой в британском обществе и других странах.

4. Джона Мак-Пенальти не существовало

Среди футбольных болельщиков популярна легенда, что термин «пенальти» появился от фамилии ирландского судьи, предложившего забивать штрафной мяч от отметки в 12 ярдов как наказание за грубую игру.

На самом деле, если Джон Мак-Пенальти и жил когда-то, к футбольным правилам он руку не приложил точно. Четырнадцатый пункт в правила современного футбола внесли по инициативе вратаря команды «Милфорд» Уильяма МакКрама. Понятие и нормы пенальти были приняты в 1891 году, и изначально этот удар назывался болельщиками смертной казнью для команд.

5. «Оле-оле-оле» придумали испанцы

Знаменитую кричалку футбольные болельщики позаимствовали у популярных испанских зрелищ. Именно так по традиции испанцы подбадривали тореадоров на корриде и выражали бурный восторг от страстного фламенко.

6. В футбол играют не везде

В некоторых странах эта игра официально запрещена. Нельзя гонять с мячом в Афганистане и Гренландии. А в американском штате Юта играть можно только на приличном расстоянии от церкви. Оно должно составлять не менее полутора миль, то есть чуть меньше трех километров.

7. В 1969 году из-за матча началась война

Это случилось из-за поражения, которое сборная Гондураса понесла от сборной Сальвадора на Чемпионате мира. Скоротечный конфликт продолжался всего шесть дней, но дорого обошелся каждой из сторон. Колоссальные военные расходы и убытки, тысячи убитых, сотни тысяч беженцев — таким оказался итог футбольной войны, победителей в которой не оказалось.

8. Самой неудачной футбольной командой называют сборную Англии

Несмотря на то, что именно англичане признаны родоначальниками этого спорта, трофеи мирового чемпионата они не получали уже давно — с 1966 года. Это, конечно, огорчает британских футбольных фанатов, которые признаны самыми агрессивными и готовыми на все ради своих кумиров. Ежегодно эта «любовь» выливается в колоссальные убытки для британской казны, которые оцениваются в десятки миллионов фунтов. После каждого матча британские фанаты идут крушить все на своем пути.

9. В рядах футболистов стояли и писатели, и даже Папа Римский

Многие известные люди были настолько неравнодушными к футболу, что даже пробовали свои силы в этой игре. На воротах английского клуба «Портсмут» когда-то стоял сэр Артур Конан Дойл, а испанский певец Хулио Иглесиас играл в составе мадридского «Реала». Заядлыми футболистами были писатель Альбер Камю, певец Род Стюард и ныне покойный Папа Римский Иоанн Павел II, защищавший ворота команды «Вадовице» в родной Польше.

10. На стадионах принято громко шуметь, но почему — никто не знает

Ученые подсчитали, что скорость «мексиканской волны», в которой болельщики на трибунах встают со своих мест и поднимают вверх руки, составляет примерно 12 метров в секунду. А рекорд шума на стадионе во время матча был зафиксирован в 2005 году. Тогда болельщики «Ливерпуля» и «Челси» вопили с мощностью 130,7 децибел, что равноценно мощности корабельного ревуна или сирены в системе гражданской обороны. Этот вопль был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Шумят во время матча и австрийские болельщики. По традиции, каждые 15 минут игры они начинают громко хлопать в ладоши. Зачем они это делают и как появилась традиционная пятнадцатиминутка, не знают ни болельщики, ни футболисты.