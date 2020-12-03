Сотрудница музея ГМИИ поделилась воспоминаниями об Ирине Антоновой

Москва, 3 декабря. В Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, проходит церемония прощания с заслуженным деятелем искусств Ириной Антоновой. Она возглавляла этот музей с 1961 по 2013 годы.

Главный научный сотрудник музея Виктория Маркова поделилась с ФАН воспоминаниями о прежнем руководителе.

«Я всегда знала ее как старательного человека и уверенного руководителя, который умел в самых сложных ситуациях принимать решения и направлять коллектив на правильный путь», — рассказала Виктория Маркова.

Сообщается, что президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией. Ей было 98 лет. Она — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, а кроме того, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». За свою жизнь она была отмечена множеством российских и зарубежных наград.

Похоронят Ирину Антонову на Новодевичьем кладбище.