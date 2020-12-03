Триполи, 3 декабря. Финансовые потери из-за кризиса в Ливии составили 576 миллиардов долларов, заявила Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКЗА) Организации Объединенных Наций.

В опубликованном исследовании сообщается, что после событий 2011 года наблюдалось резкое снижение валового внутреннего продукта и инвестиций. Это стало причиной того, что рабочие мигранты покинули страну, а доходы местного населения сократились.

Ухудшение состояния экономики также вызвано снижением экспорта природных ресурсов. Кризис в Ливии повлиял и на соседние государства. Алжир, Тунис, Египет и Судан пострадали из-за уменьшения двусторонней торговли.

Напомним, что Национальная нефтяная корпорация (ННК) только несколько месяцев назад сняла статус форс-мажора с месторождений. Возобновление добычи «черного золота» произошло после подписания соглашения между представителями всех регионов Ливии.

Если кризис не будет урегулирован в ближайшее время, то к 2025 году ущерб увеличится на 462 миллиарда долларов, предупредила ЭСКЗА. Однако Правительство национального согласия (ПНС) не заинтересовано в перемирии.

К примеру, триполитанские «власти» совместно с запрещенной на территории РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1 оказывали давление на участников Форума политического диалога в Тунисе. С помощью взяток и угроз экстремисты хотели продвинуть на место главы нового исполнительного органа «министра внутренних дел» Ливии Фатхи Башагу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что кризис сказался не только на экономике североафриканской страны, но и на здоровье ее граждан. За девять лет количество людей, нуждающихся в психологической помощи, возросло вдвое.

1 Организация запрещена на территории РФ.