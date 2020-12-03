Невролог рассказал, что рассеянному склерозу более подвержены жители севера

Президент общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов подвел итоги 2020 года по заболеванию рассеянным склерозом. В период пандемии пациентам не оказывалась своевременная медицинская помощь, не хватало лекарств. Невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о факторах риска и дал общие советы по лечению аутоиммунного заболевания.

В 2020 году статистика заболеваний рассеянным склерозом в худшую сторону из-за пандемии не изменилась. Об этом ФАН сообщил Ян Власов, доктор медицинских наук, врач-невролог, президент общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом. COVID-19 пациенты с аутоиммунным заболеванием переносили без особых осложнений. По словам эксперта, пациенты столкнулись с другой проблемой.

«Своевременно не оказывалась медицинская помощь, потому что из-за пандемии все плановые госпитализации и другие мероприятия отошли на второй план. Появились проблемы с лекарственным обеспечением, например, у категории людей, которые должны были лечиться препаратом «Тизабри». На начало будущего года от министерства ожидаем аукцион на лекарственные средства для лечения больных рассеянным склерозом. Надеемся, его проведут в декабре», — отметил Ян Власов.

По итогам 2020 года, в России около 90 тысяч человек страдают рассеянным склерозом. Из них в фазе обострения — 15 тысяч человек. Пациентов с тяжелым течением болезни, а именно с шестью баллами по шкале EDSS (англ. Expanded Disability Status Scale — расширенная шкала оценки степени инвалидизации) — около 30 тысяч.

Рассеянный склероз или «болезнь с 1000 лицами» — это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. До сих пор ученые не выявили возбудителя заболевания, а значит, не нашли лечение. Сегодня существуют лишь поддерживающая терапия, лекарства для снятия обострений и общие рекомендации по образу жизни страдающих рассеянным склерозом. Болезнь считается неизлечимой, она может возникнуть в возрасте от 20 до 40 лет. Основная причина кроется в генетике, но есть дополнительные факторы, влияющие на возникновение аутоиммунного заболевания у человека.

О группах риска и причинах появления рассеянного склероза, рассказал доцент кафедры неврологии и хирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов.

«Заболевание аутоиммунное, имеет многофакторную природу, наследственную предрасположенность. Также имеет значение образ жизни, в частности питание. Употребление продуктов, богатых консервантами, недостаток морепродуктов в рационе могут быть факторами риска. Витамин D и его недостаток также имеет значение. Рассеянному склерозу больше подвержены люди, проживающие в северных широтах, таких как Канада, Северная Америка и Северо-Западная Европа, скандинавские страны. Есть исследования, подтверждающие, что, если в детстве человек переезжает из южных районов в северный, риски увеличиваются», — поделился с ФАН эксперт.

Рустем Гайфутдинов дал общие рекомендации пациентам по терапии рассеянного склероза.

«Об излечимости рассеянного склероза говорить рано, но раннее лечение препаратами, например, «Бетафероном», меняет ход болезни — на 30% показывают эффективность. Ими можно уменьшить и количество обострений, сделать течение болезни более легким. Это приведет к меньшей потере работоспособности. Нельзя говорить, что только рацион и витамины — и проблемы разрешатся. Тут и экологическая значимость, и образ жизни, и питание важны», — считает невролог.

Ранее ученые Каролинского института в Швеции назвали причину ускоренного развития рассеянного склероза. Специалисты выяснили, что ген ATG7 заставляет вспомогательные клетки нервной системы уничтожать поврежденные оболочки нейронов.