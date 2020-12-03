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Snailkick считает, что действия стримера Reeflay могут быть вызваны психическими отклонениями

Блогер Snailkick объяснил действия стримера Reeflay психическими отклонениями

Стример Стас Решетников, известный как Reeflay, вел трансляцию во время того, как его девушка Валентина Григорьева лежала мертвая с обморожением. Зрители наблюдали за происходящим в квартире около двух часов и активно присылали донаты. Блогер Максим Киселев (Snailkick) рассказал ФАН, что причиной неадекватного поведения Reeflay могли стать психические отклонения.

По предварительным данным, Решетников выгнал девушку из дома в Раменском районе Подмосковья. Когда он занес ее в дом, то девушка уже была мертва. Парень решил перенести тело на диван и продолжил общаться с подписчиками, жалуясь, что его возлюбленная умерла.

Блогер Snailkick объяснил действия стримера Reeflay психическими отклонениями

Приехавшие на место инцидента медики констатировали смерть Валентины. Блогер отключил эфир только после того, как приехала полиция.

Дело времени

Максим Киселев обратил внимание, что Reeflay и ранее отличался неадекватными выходками. Он не исключил, что причиной такого поведения стримера могут быть психологические отклонения.

«Не все стримеры такие, не все готовы за деньги делать что-то. Здесь речь идет скорее о психическом состоянии данного персонажа. Он 100% неадекватен. Алкоголя и других запрещенных веществ в его организме явно больше, чем серого вещества в мозгу. Такое поведение связано с восприятием реальности, оно у него явно ошибочное», — считает Snailkick.

Блогер Snailkick объяснил действия стримера Reeflay психическими отклонениями

По мнению блогера, Решетников явно действовал на публику и пытался угодить аудитории. Если обычные домашние «боксеры» стараются скрыть от окружающих свои выходки, то Reeflay хотел продемонстрировать зрителям свою «силу».

«Если вы думаете, что произошедшее – это первичное, то нет. Это итог того, что происходило. Он издевался над своей мамой, над друзьями на стриме — веселился, одним словом. Даже в какой-то момент общался с Hardplay. Есть такой стример, который помогал пиариться и хайповать на таких вещах, как избиение знакомого за деньги», — напомнил Киселев.

Запросы аудитории

Блогер отметил, что главная насильственная сторона в этой трагедии — это аудитория. Зрители прекрасно видели, что происходит. У Reeflay могло сложиться ошибочное впечатление, что его поддерживают, его действия вызывают восторг у аудитории, поскольку его смотрели столько человек. Между тем аудитория может попросту издеваться, в том числе и над самим стримером.

«Аудитория гораздо страшнее, чем авторы, потому что без аудитории эти авторы — ничто. Мы имеем дело с ужасными последствиями этой неадекватности. Аудитория крайне избалована, зрители ощущают себя хозяевами интернета. Все эти последствия из-за того, что появилась возможность донатить бесконечно огромные суммы. У аудитории постепенно выработалось ощущение, что ей должны», — объяснил собеседник ФАН.

Блогер Snailkick объяснил действия стримера Reeflay психическими отклонениями

Получая донаты, стример ощущает, что теперь он что-то должен аудитории. Действительно, если зритель отправляет большой донат, то он начинает предъявлять требования.

«Нечего ожидать от человека, который психически нестабилен, это видно по нему. То, что случится что-то подобное, было делом времени. У адекватного человека такая история вообще невозможна — кого-то выставлять на холод! Сколько там надо было продержать, чтобы человек замерз до смерти?» — заключил Snailkick.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, на теле девушки не обнаружено признаков насильственной смерти. Следователи проверяют информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей. Reeflay отрицает причастность к смерти девушки. Он рассказал, почему выгнал возлюбленную на холод.

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