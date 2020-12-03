Snailkick считает, что действия стримера Reeflay могут быть вызваны психическими отклонениями

Стример Стас Решетников, известный как Reeflay, вел трансляцию во время того, как его девушка Валентина Григорьева лежала мертвая с обморожением. Зрители наблюдали за происходящим в квартире около двух часов и активно присылали донаты. Блогер Максим Киселев (Snailkick) рассказал ФАН, что причиной неадекватного поведения Reeflay могли стать психические отклонения.

По предварительным данным, Решетников выгнал девушку из дома в Раменском районе Подмосковья. Когда он занес ее в дом, то девушка уже была мертва. Парень решил перенести тело на диван и продолжил общаться с подписчиками, жалуясь, что его возлюбленная умерла.

Приехавшие на место инцидента медики констатировали смерть Валентины. Блогер отключил эфир только после того, как приехала полиция.

Дело времени

Максим Киселев обратил внимание, что Reeflay и ранее отличался неадекватными выходками. Он не исключил, что причиной такого поведения стримера могут быть психологические отклонения.

«Не все стримеры такие, не все готовы за деньги делать что-то. Здесь речь идет скорее о психическом состоянии данного персонажа. Он 100% неадекватен. Алкоголя и других запрещенных веществ в его организме явно больше, чем серого вещества в мозгу. Такое поведение связано с восприятием реальности, оно у него явно ошибочное», — считает Snailkick.

По мнению блогера, Решетников явно действовал на публику и пытался угодить аудитории. Если обычные домашние «боксеры» стараются скрыть от окружающих свои выходки, то Reeflay хотел продемонстрировать зрителям свою «силу».

«Если вы думаете, что произошедшее – это первичное, то нет. Это итог того, что происходило. Он издевался над своей мамой, над друзьями на стриме — веселился, одним словом. Даже в какой-то момент общался с Hardplay. Есть такой стример, который помогал пиариться и хайповать на таких вещах, как избиение знакомого за деньги», — напомнил Киселев.

Запросы аудитории

Блогер отметил, что главная насильственная сторона в этой трагедии — это аудитория. Зрители прекрасно видели, что происходит. У Reeflay могло сложиться ошибочное впечатление, что его поддерживают, его действия вызывают восторг у аудитории, поскольку его смотрели столько человек. Между тем аудитория может попросту издеваться, в том числе и над самим стримером.

«Аудитория гораздо страшнее, чем авторы, потому что без аудитории эти авторы — ничто. Мы имеем дело с ужасными последствиями этой неадекватности. Аудитория крайне избалована, зрители ощущают себя хозяевами интернета. Все эти последствия из-за того, что появилась возможность донатить бесконечно огромные суммы. У аудитории постепенно выработалось ощущение, что ей должны», — объяснил собеседник ФАН.

Получая донаты, стример ощущает, что теперь он что-то должен аудитории. Действительно, если зритель отправляет большой донат, то он начинает предъявлять требования.

«Нечего ожидать от человека, который психически нестабилен, это видно по нему. То, что случится что-то подобное, было делом времени. У адекватного человека такая история вообще невозможна — кого-то выставлять на холод! Сколько там надо было продержать, чтобы человек замерз до смерти?» — заключил Snailkick.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, на теле девушки не обнаружено признаков насильственной смерти. Следователи проверяют информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей. Reeflay отрицает причастность к смерти девушки. Он рассказал, почему выгнал возлюбленную на холод.