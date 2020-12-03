Майданов назвал неожиданное место проведения новогодних каникул

Москва, 3 декабря. Известный российский певец Денис Майданов рассказал ФАН, что на предстоящие новогодние праздники, скорее всего, уедет в Подмосковье.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью назвал неожиданное место отдыха на Новый год и Рождество, отметив, что из-за нынешней ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции особо рисковать не стоит.

«Слишком узок спектр [вариантов для проведения каникул], — признался Майданов. — Если раньше мы могли куда угодно поехать, то сейчас не разбежишься по деньгам. Да и будем по-честному говорить, что наша [музыкальная] отрасль не работает сейчас. Она схлопнулась, накрылась, и все другие эпитеты здесь тоже подходят».

По словам собеседника ФАН, чтобы на данный момент планировать траты на отдых, нужно быть уверенным в том, что деньги придут, что их можно будет зарабатывать.

«В нашей индустрии этот прогноз нынче невозможен, — посетовал многократный лауреат различных музыкальных премий. — Она просто остановилась! Думаю, что будем искать [место для отдыха] где-то на российских курортах. Мы вот каждый год отправляли родителей и детей в подмосковные, калужские, рязанские профилактории, где они прекрасно проводили время и где для них придумано очень много всевозможных развлечений».

К тому же в таких местах гостям обычно предлагается питание по системе «все включено», подчеркнул Майданов, что немаловажно, когда речь идет о пожилых людях и детях.

«Думаю, можно смело проводить там новогодние и рождественские каникулы, — отметил певец. — У нас и в Подмосковье есть все те же замечательные вещи [что и за границей]. Так что, может быть, в этом году мы с женой примкнем к своим».

Дело в том, что сейчас брать какие-то билеты в другие, еще не открытые, страны очень опасно, потому что в любой момент авиасообщение с ними может закрыться, сказал собеседник ФАН.

«И тогда возникнут проблемы, — пояснил он. — Я думаю, что мы не будем так рисковать и, скорее всего, никуда не будем выдергиваться [за рубеж]. И да, не согласен, что у нас очень высокие цены. Точно не помню, но раньше это были какие-то внятные деньги».

В заключение Майданов заверил ФАН: он не хочет, чтобы люди подумали, будто лично он жалуется, как многие его коллеги по сцене.

«Мы не жалуемся, работа есть, — сказал лидер группы «Терминал D». — На те деньги, что раньше заработал, содержу членов коллектива и их семьи».

Ранее Денис Майданов рассказал о своем отношении к песне «Рвем небо мы в клочья», которая написана на стихи генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.