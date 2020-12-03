Минобороны в архивных документах рассказало о защитниках Заполярья

Минобороны России в День Неизвестного Солдата запустило историко-познавательный раздел «Они защищали Заполярье». В нем опубликованы архивные документы времен Великой Отечественной войны, связанные с защитой Мурманска летом-осенью 1941 года, и рассказано о героях тех событий.

Противнику ничего не оставлять

В разделе опубликованы приказы, боевые распоряжения, оперативные сводки, журналы боевых действий, исторические формуляры и другие исторические документы. По ним можно составить представление о тяжелой обстановке на заполярном фронте. Например, командирам было приказано при отходе под массированными ударами противника уничтожать базы с имуществом, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы и мосты, а также сжигать за собой все поселки и «противнику ничего не оставлять».

Вновь прибывшие бойцы вступали в бой в районе Титовки сразу после высадки с транспортного судна «Енисей». Части и подразделения отступали в беспорядке, по дороге подвергаясь мощным атакам авиации. В документах признается, что исход боев в этом районе в пользу противника решил господство в воздухе и преобладание в авиации, хорошее знание немцами расположения советских частей, недостаточное количество советских зенитных средств, отсутствие связи, плохую организацию отхода. Указываются потери в живой силе за период с начала войны по 31 августа: только 95-й стрелковый полк понес потери в количестве 1735 человек. Из них пропавшими без вести значились 230 человек.

Рассекреченные документы дополнят картину героической обороны Мурманска. В материалах описано, как в сентябрьские дни 1941 года гитлеровцы предпринимали ежедневные неоднократные попытки атаковать позиции советских частей, оборонявших Мурманск.

«Противником применялась тяжелая артиллерия, бомбардировки с воздуха, минометный огонь, обходные маневры», — упоминается в архивных документах.

Во время второй попытки завладеть Мурманском основной удар пришелся на его защитников из 95-го, 325-го стрелковых полков и 2-го дивизиона 143-го артиллерийского полка.

Герои названы по именам

Документы о защите Заполярья рассекречены ко Дню Неизвестного Солдата, но в архивах указаны и известные стране герои. Так, опубликованы наградные материалы на некоторых защитников Заполярья — представления на присвоение высокого звания Героя Советского Союза политруку Василисину, младшему сержанту Дубинину и лейтенанту Миронову. Василисин попал со своим взводом в окружение в июле 1941 года, получил несколько ранений, но не оставил поле боя, а поднял оставшихся солдат и прорвался через немецкий строй. При выходе из окружения он был ранен еще раз, а в пути был убит вражеской миной. Наводчик станкового пулемета Дубинин уничтожал до 80 солдат и офицеров противника в один день — его яростный отпор противнику описан в официальных документах. Летчик-истребитель Миронов, представленный к званию Героя СССР, за два месяца боев совершил 127 боевых вылетов, штурмовал войска и противовоздушные пункты противника, вылетал на разведку аэродромов и тылов, сопровождал свои самолеты, провел 25 воздушных боя, лично сбив пять гитлеровских самолетов. Добавим, что эффективность каждого вылета по правилам тех лет подтверждалась командованием наземных частей, в районе действий которых выполнялось летное задание.

Защитник Северного флота «Туман» пошел ко дну с поднятым флагом

Часть опубликованных документов раскрывает обстоятельства трагической гибели сторожевого корабля Северного флота «Туман», это произошло 10 августа 1941 года при выполнении боевой задачи. По архивным материалам можно восстановить картину сражения: три миноносца гитлеровских военно-морских сил одновременно атаковали советский сторожевик, «Туман» загорелся, рулевое управление вышло из строя, антенны и ванты были перебиты, корпус получил пробоины. Погибли командир и комиссар корабля, но сторожевик с поднятым флагом пытался противостоять врагу. Фашистские эсминцы расстреливали «Туман» из 127-миллиметровых орудий 13 минут. Части личного состава удалось спастись на шлюпках только после выставления дымовой завесы. 15 человек экипажа и сам «Туман» погибли в неравном бою, место гибели определено как место боевой славы. Все корабли, проходя его, приспускают Военно-морской флаг и подают один длинный звуковой сигнал-салют в течение 60 секунд.

На сопке Зеленый мыс в Мурманске установлен мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В народе его называют «Алеша». В основании замурованы две капсулы: одна с горстью земли из Долины Славы (места ожесточенных боев на правом берегу реки Западная Лица в нижнем течении, где проходил главный участок фронта в Мурманской операции 1941 года), а вторая — с морской водой с места гибели сторожевого корабля «Туман». Там же захоронены останки Неизвестного Солдата.

Добавим, День Неизвестного Солдата отмечается в России с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших на территории страны или за ее пределами. Дата 3 декабря связана с переносом праха Неизвестного Солдата из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе к стенам Московского Кремля в Александровском саду.