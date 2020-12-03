Сын забил отца до смерти из-за 300 рублей в Белгородской области

Белгород, 3 декабря. 35-летний мужчина избил 70-летнего отца, заподозрив того в краже 300 рублей. Как стало известно ФАН, пенсионер скончался в больнице через шесть дней после нападения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Белгородской области Елена Козырева.

Чрезвычайное происшествие со смертельным исходом произошло 23 ноября. 35-летний мужчина вместе с женой и малолетним ребенком приехал погостить к своим родителям в соседний поселок. Через неделю гости решили возвратиться домой. Сын пересчитал деньги и недосчитался 300 рублей в портмоне.

Он обвинил отца в краже, однако пенсионер заявил, что не брал денег. После этого мужчина набросился на него с кулаками и стал избивать. Остановился он лишь тогда, когда пенсионер затих и потерял сознание. Пожилого человека доставили в больницу, где шесть дней за его жизнь боролись врачи, однако спасти мужчину не удалось.

«Пьющие как отец, так и сын, — рассказал ФАН источник в полиции. — Но не до безумства. Вполне приличные люди. Сын работает неофициально, получает хорошую зарплату, его жена находится в декретном отпуске».

Злоумышленника задержали. Следователи будут ходатайствовать о его аресте.