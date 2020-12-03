Скандальный блогер советует проверить стримера Reeflay на наркотики

Блогер Стас Решетников, более известный, как Reeflay Panini, и мечтать не мог о той популярности, которую принесет ему последний проведенный им стрим. Финал его очередного эксперимента оказался страшным. Беременная подруга Решетникова Валентина скончалась в прямом эфире. Коллеги Рефлая по цеху неоднозначно отреагировали на поведение Стаса в момент трагедии. Так, скандальный блогер Руслан Захаркин усомнился в адекватности стримера, он считает, что Reeflay демонстрирует признаки психических отклонений, и можно даже предположить, что он употребляет запрещенные вещества.

«Однозначно, Следственный комитет РФ должен проверить этого «Рефлая» на наркотики, а также уделить особое внимание его психическому здоровью», — заявил Захаркин.

Роковой эфир начался утром в среду. По обыкновению, подписчики Стаса Решетникова готовились увидеть очередной стрим об азартных играх, однако попали на страшное реалити-шоу. Блогер занес в комнату, где велась онлайн-трансляция тело девушки. По его словам, Валя уже не дышала. Тогда стример обратился к зрителям и попросил вызвать скорую. Приехав, медики констатировали смерть Валентины. По предварительным данным, девушка скончалась от переохлаждения, так как длительное время пробыла на улице в одном нижнем белье, куда выпроводил ее сам блогер.

Своему поведению Решетников нашел объяснение. Он выгнал свою подругу на улицу, так как та справила нужду «под себя», как выразился сам стример, «от нее воняло». Остается только догадываться, в каком состоянии находилась ныне погибшая барышня, что не смогла дойти до ванной комнаты.

Ранее подруга погибшей девушки рассказала о том, как жила Валентина с блогером Стасом Решетниковым. Люди из близкого круга этой пары давно уже относились к их деятельности с тревогой.