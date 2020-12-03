Миротворцы РФ создали горячую линию для поиска погибших в Карабахе

Степанакерт, 3 декабря. Миротворчески силы Российской Федерации развернули работу горячей линии для поиска погибших и пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Вопрос розыска военнослужащих, пропавших без вести, и передачи родственникам тел погибших находится в центре внимания командования миротворческих сил. С 30 ноября 2020 года миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе развернута работа горячей линии по сбору сведений о пропавших военнослужащих.

Номер телефона горячий линии размещен на КПП Школы №5, находящейся на улице Вагарша Вагаршяна в Степанакерте. Кроме того, номер горячей линии размещен в социальных сетях Армении и Нагорного Карабаха.

В ходе обращения проводится уточнение предполагаемого места поиска военнослужащего, а также любые контактные номера телефонов. Всего с 30 ноября принято уже 94 обращения. Работа продолжается практически непрерывно.

Напомним, в соответствии с условиями совместного трехстороннего заявления президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также премьер-министра Республики Армения российский миротворческий контингент разворачивается в Нагорном Карабахе сроком на пять лет с возможностью дальнейшего продления сроков пребывания. Вдоль линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, связывающего территорию Нагорного Карабаха с Арменией, развертываются до 2 тысяч военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.