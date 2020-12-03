Свиблова рассказала об остановившихся часах в момент смерти Ирины Антоновой

Директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова рассказала ФАН, что в момент, когда она узнала о смерти директора Пушкинского музея Ирины Антоновой, часы в ее доме остановились.

«В тот момент, когда я узнала о том, что Ирина Александровна ушла, часы остановились. Большие-большие часы в моем доме взяли и остановились, — сказала Свиблова. — Удивительно, но я вспоминала ее в последние дни до ее смерти, не знаю, почему. Я много думала о ней, много говорила о ней».

Свиблова добавила, что деятельность Антоновой сыграла в ее жизни большую роль. Впервые искусствовед пошла на выставку в 1961 году, в возрасте семи лет. В тот год Ирина Антонова возглавила Пушкинский музей.

«Дальше вся моя жизнь менялась от выставки к выставке, которые я видела в Пушкинском музее, — вспоминает Свиблова. — Я помню, как привозили «Джоконду». Мало кто понимает, как это сложно. Сегодня, уже будучи директором музея, ты понимаешь, что это такое — привезти «Джоконду» в Москву. Об этом нельзя было и мечтать. Но Ирина Александровна умела мечтать и умела делать мечту явью».

Искусствовед добавила, что такую выставку могла организовать только Антонова — у других не хватило бы дерзости.

«Джоконда»! Это же неслыханная дерзость — попросить по пути движения картины с выставки из Японии во Францию остановить ее для показа в Москве», — подчеркнула Свиблова.

Собеседница ФАН неоднократно убеждалась, что Антонова всегда обгоняла время в своих мечтах и делах.

«Она все время совершала прорывы, и каждая ее выставка меняла каждого из нас. И ей было интересно до последних дней, — рассказала искусствовед. — Это была неслыханная дерзость и неслыханная смелость — додуматься открыть Музей личных коллекций и благодаря этому пополнить коллекцию Пушкинского музея удивительными шедеврами. В то время вообще было не принято, чтобы музеи работали с частными коллекциями, а сегодня это норма жизни», — рассказала Свиблова.

В своем музее на Остоженке Свиблова видела Ирину Антонову несколько лет назад — на юбилее современного художника Гриши Брускина.

«Казалось бы, Ирина Александровна — человек, который вырос в другое время! Но она пришла на юбилей, на праздник», — удивляется Свиблова.

Свиблова призналась, что Антонова научила ее ходить на каблуках.

«Ирина Александровна учила меня ходить на каблуках. У нее всегда была идеально прямая спина, она не могла позволить себе сутулиться, — вспоминает искусствовед. — Была высоко поднятая голова и прямая спина. Она несла себя».

Для Ирины Антоновой культура была не информацией, а смыслом и жизнью, добавила Свиблова.

«Я считаю, что каждому, кто был рядом с ней, просто выпал счастливый шанс. Потому что каждого из нас делают люди», — резюмировала Свиблова.

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась рано утром 30 ноября от последствий коронавирусной инфекции. Они усугубили состояние пожилой женщины, страдавшей от ишемической болезни сердца и постинфарктного кардиосклероза.

В четверг, 3 декабря, в музее состоится прощание. Оно пройдет в закрытом формате из-за пандемии. Ирину Антонову похоронят 4 декабря на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с матерью и мужем.