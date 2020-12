ООН призвала Израиль вернуть Сирии контроль над Голанскими высотами

Нью-Йорк, 3 декабря. Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов подтвердила суверенитет Сирии над территорией Голанских высот, оккупированной Израилем. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

За соответствующее решение проголосовали представители 88 государств-членов ООН. Еще 62 страны воздержались от голосования, а 8 — выступили на стороне Израиля.

Принятая резолюция подтверждает контроль сирийского правительства над Голанскими высотами, а также называет недопустимым решения Израиля по оккупации этого региона.

Израиль захватил Голанские высоты в 1967 году, а в 1981 году односторонним решением аннексировал эту территорию. Ранее Совет безопасности ООН уже принимал ряд резолюций, где осуждались решения Тель-Авива, однако США блокировали принятие любых санкций.

