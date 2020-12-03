Анкара закупает китайские вакцины вопреки советам специалистов

Анкара, 2 декабря. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о начале вакцинации населения с 11 декабря. Как сообщает газета Karar, руководство страны по неизвестным причинам проигнорировало мнения ученых и медиков, и сделало выбор в пользу сомнительной и дорогой вакцины CoronaVac, производимой китайской компанией Sinovac Biotech.

Первая партия препаратов уже поступила в страну, и сейчас проходит завершающую фазу клинических испытаний. Первыми будут вакцинированы люди старше 65 лет и медперсонал.

После того, как Минздрав заявил, что государство перешло на политику открытого тестирования, Турция вышла на 3 место в мире по количеству зараженных COVID-19. Произошло это вследствие того, что в ежедневной статистике стали указываться все случаи коронавирусной инфекции, а не только количество госпитализированных граждан.

Однако не объясняется, почему переход на открытую систему тестирования совершили именно сейчас. Возможно, Анкара скрывала число зараженных для того, чтобы не сокращать турпоток, обеспечивающий экономику страны. Пока неизвестно, связано ли «признание» Минздрава с окончанием туристического сезона, или нет.

Недавно завершившееся исследование заключило, что турецкий Стамбул может быть полностью разрушен при следующих подземных толчках c магнитудой не менее 7,5 балла, потеряв свыше 250 тысяч зданий. Об этом сообщили специалисты обсерватории Кандилли и Научно-исследовательского института землетрясений.

Учитывая сохраняющуюся сейсмическую активность, а также эпидемиологическую ситуацию в регионе, граждан РФ просят отказаться от поездок в Турцию.