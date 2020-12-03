Светлану Алексиевич назвали графоманкой и «позором белорусского народа»

Санкт-Петербург, 3 декабря. Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич жестко раскритиковал нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. По мнению российского политика, Алексиевич — конъюнктурщица и графоманка, которая в своих работах сознательно формировала ложное представление о войне в Афганистане и о России в целом.

«Светлана Алексиевич — это позор моего белорусского народа. Непорядочная и, если быть объективным, сексуально неудовлетворенная женщина, живущая в некой, самой собой построенной морально-этической среде, где главное — прославиться, и не имеет значения как. Ее работы — худая форма журналистики», — заявил Франц Клинцевич.

По мнению лидера российских ветеранов Афганистана, ни один здравомыслящий человек не может поверить в написанное нобелевским лауреатом.

«Алексиевич, по моему пониманию, это психологический преступник, сформировавший абсолютно неправильное, лживое представление об Афганской войне, с которым не согласен ни один здравомыслящий человек, а тем более человек, прошедший эту войну. Бог ей судья! Она сегодня играет в политику, и закончит она в этой политике бесславно. Поверьте, в моей родной Белоруссии ее не уважают и не поддерживают», — говорит Клинцевич.



Политик замечает, что во всем мире сейчас огромные проблемы со свободой слова, но в России осталась честная журналистика.

«Когда-то нашу страну критиковали за отсутствие свободы слова. И слава богу, что сегодня я, как человек абсолютно свободный, независимый, проживший достойную жизнь, могу сказать, что по-настоящему свободная журналистика есть только в России. Российские журналисты знают, чтобы не испортить свою репутацию, нужно говорить правду. Неправда про войну — это большое преступление, потому что на этом основании потом формируется ложное представление об истории», — убежден Франц Клинцевич.

Напомним, Светлана Алексеевич стала известна на Западе своими псевдодокументальными романами «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд». Однако после их публикации выяснилось, что автор выдумывала не только диалоги, на которых строился сюжет ее произведений, но даже самих персонажей. Поэтому критики характеризуют творчество Алексиевич как спекулятивно-тенденциозную журналистику. Впрочем, это обстоятельство не помешало ей получить нобелевскую премию по литературе за 2015 год.