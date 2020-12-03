Врач посоветовала не стараться быстро вылечить простуду

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН поделилась своим мнением о советах британского врача и телеведущей Сары Джарвис для быстрого выздоровления при простуде. Рекомендации включили в себя использование спреев, эхинацеи и прием витамина С.

Ирина Ярцева подчеркнула, что не одобряет использование эхинацеи. Это связано с манерой многих людей руководствоваться принципом — чем больше, тем лучше. По мнению врача, больной может злоупотребить дозировкой данного средства. Кроме того, у многих, возможно, есть аллергия на препараты растительного происхождения.

Что же касается спреев, то иммунолог в целом одобрила эту рекомендацию Она также отметила пользу промывания носа и полоскания горла изотоническими слабыми растворами соли.

Что же касается приема витамина С, то врач-терапевт посоветовала не стараться употреблять его в виде драже. Лучше регулярно есть фрукты и овощи. Кстати, апельсины и лимоны — вовсе не единственные источники этого витамина. Очень полезны и ягоды: красная и черная смородина, клюква, брусника, облепиха, крыжовник.

В завершение Ирина Ярцева заметила, что желание быстро вылечить простуду уже само по себе неправильно.

«Задача острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) — немного притормозить человека, дать сигнал, что он живет не в своем ритме. Он должен отдохнуть несколько дней и подумать, что он делал в последнее время, что теперь его иммунная система не смогла справиться с самым обычным вирусом. Многие люди были в тех же условиях и не заболели», — резюмировала Ирина Ярцева.

Она также отметила, что в лечении простуды не менее важны покой и обильное питье воды, чая, домашнего компота, морса, отвара и просто жидкостей с минимальным содержанием сахара.