В Москве прошли переговоры по развитию российско-сирийских отношений

Москва, 3 декабря. Представители России и Сирии провели расширенное заседание на тему развития торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает агентство SANA.

В переговорах принял участие председатель совместной сирийско-российской комиссии Юрий Борисов, ряд российских политиков, а также министр по делам президента САР Мансур Аззам.

Стороны обсудили способы расширения двустороннего сотрудничества и реализацию уже достигнутых соглашений о взаимопонимании. Также была проведена подготовка к проведению следующих заседаний совместной сирийско-российской комиссии, которые пройдут в декабре 2020 года.

Юрий Борисов отметил, что Правительство России заинтересовано в развитии взаимовыгодного сотрудничества с сирийской стороной. Кроме этого, РФ намерена продолжить оказывать гуманитарную помощь народу арабской республики.

Сегодня между Дамаском и рядом российских регионов реализуются совместные экономические проекты. В частности, договоренности о поставках местной продукции в Сирию имеют Республика Крым и Ханты-Мансийский автономный округ.