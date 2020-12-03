Байден не может быть президентом: Трамп произнес главную речь за 4 года

Вашингтон, 2 декабря. Видеообращение Дональда Трампа по поводу мошенничества на минувших президентских выборах появилось на страницах политика в Twitter и Facebook. Действующий государственный лидер заявил, что это, вероятно, самая важная речь, которую он когда-либо произносил. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В ходе своего монолога президент отметил, что если он и его команда правы насчет массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса, то предполагаемый победитель Джо Байден не может быть президентом.

«Раньше у нас было то, что называлось Днем ​​выборов. Теперь у нас есть дни, недели и месяцы выборов, и в этот нелепый период времени произошло много плохих вещей», - добавил Трамп.

Манипуляции заочным голосованием и почтовыми службами президент поставил в ряд с прочими усилиями демократов по отмене результатов предыдущих выборов, прошедших в 2016 году. Трамп определил избирательную систему США как находящуюся под «скоординированным ударом и осадой», а также выразил решимость защитить ее. Соответствующий пост в Twitter был помечен сообщением, гласящим: «Данное утверждение о фальсификациях в ходе выборов вызывает сомнение». Facebook же напомнил, что по официальным данным Джо Байден является победителем президентских выборов.

В ходе выступления государственный лидер заявил, что его команда собирается защитить честность голосования, обеспечив подсчет всех законных бюллетеней и не допустив учета незаконных. С его слов, эти усилия будут направлены на то, чтобы американцы могли поверить в текущие и в будущие выборы.

Ранее Трамп выразил недоумение по поводу бездействия ФБР и Министерства юстиции США в отношении многочисленных фальсификаций, которые, по заявлениям действующего президента, имели место на прошедшем голосовании. Эти структуры словно «пропали без вести», тихо готовясь к вступлению Джо Байдена на президентский пост.