Минобороны РФ рассекретило документы о битве за Заполярье в 1941 году

Москва, 3 декабря. Минобороны РФ ко Дню неизвестного солдата рассекретило архивные документы о защите Мурманска от фашистских захватчиков в 1941 году.

Документы обнародованы на сайте ведомства в историко-познавательном разделе «Они защищали Заполярье». В них рассказывается о действиях подразделений 14-й армии, которая обороняла Заполярье с начала Великой Отечественной войны.

С первых дней войны на данном участке фронта была непростая обстановка, в результате чего части 14-й стрелковой дивизии были вынуждены отступить на рубеж обороны по реке Западная Лица, где им удалось закрепиться. Кроме того, в документах рассказывается о тяжелом положении Красной армии на фронте в районе Титовки, где оборонялся 95-й стрелковый полк 14-й дивизии. Отступающие подразделения подвергались сильным атакам авиации противника. Только за период с 22 июня по 31 августа 1941 года этот стрелковый полк понес потери в количестве 1,7 тысячи человек.

При этом кровопролитные бои за Мурманск продолжились и осенью 1941 года. В начале сентября 1941 года гитлеровские войска пытались прорваться к Мурманску. Однако советские войска применили «огневой вал», который парализовал наступление фашистов. В целом бои в сентябре охарактеризованы как успешные — противник понес огромные потери.

Стоит отметить, что обнародование Министерством обороны РФ архивных документов о Великой Отечественной войне является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды.