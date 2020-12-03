Сирийские власти урегулировали статус бывших боевиков в Даръа аль-Балад

Даръа, 3 декабря. Впервые с 2018 года при посредничестве российской стороны достигнуты договоренности о начале процесса урегулирования статуса бывших боевиков и дезертиров в районе Даръа аль-Балад. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН.

Даръа аль-Балад является наиболее проблемным районом, находящимся под контролем сирийского правительства. Напомним, что «арабская весна» в 2011 году началась именно в этом пригороде административного центра провинции Даръа. Центром восстания стала мечеть Аль-Омари. Вокруг данной мечети собрались наиболее одиозные религиозные фундаменталисты из запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1. До сих пор Даръа аль-Балад ассоциируется с началом восстания против государственной власти в Сирии. Только в 2018 году правительственная армия при дипломатическом содействии России вернула контроль над городом.

Однако в Даръа аль-Балад до сих пор существовали серьезные противоречия. С одной стороны — данный район считается подконтрольным Правительству Сирии. С другой стороны — фактическая власть находится в руках лидеров и старейшин местных общин. Органы государственной власти лишь частично могут исполнять свои функции.

Кроме того, в районе находится большое число бывших членов «Свободной сирийской армии» и дезертиров из рядов правительственных сил. На руках у населения находится много оружия. Одна из основных проблем заключатся в том, что бывшие боевики и дезертиры не могут покидать данный район, не могут устроиться на работу и в любой момент готовы взяться за оружие.

Одним из важнейших способов нормализации ситуации является урегулирование статуса бывших боевиков — своего рода амнистия перед сирийским государством. На юге Сирии успешно работает государственная комиссия по урегулированию статуса бывших боевиков и дезертиров. В состав данной комиссии выходят руководители органов безопасности и государственные власти Сирии. Если на руках боевика нет крови, то он вычеркивается из списков разыскиваемых и подлежащих аресту. За последние несколько месяцев на юге Сирии урегулировали свой статус и вернулись к мирной жизни более 5000 бывших боевиков.

Трудности процесса урегулирования заключаются в отсутствии доверия между представителями власти и местных общин, которые считают себя «умеренной оппозицией». Данное доверие подрывают террористические акты на территории провинции.

И в этих условиях Россия в лице ее вооруженных сил выступает посредником при переговорах о примирении и гарантом соблюдения условий примирения. В первый день объявленного процесса урегулирования статуса более 36 человек вернулись к мирной жизни. Это событие позволит запустить процесс примирения и нормализации ситуации в наиболее проблемном районе на юге Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.