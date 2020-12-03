Французский студент получил полтора года тюрьмы за угрозы

Париж, 3 декабря. Суд отправил на 18 месяцев в тюрьму 19-летнего студента-бакалавра за угрозы в адрес школьного преподавателя.

Как утверждает прокурор, за две недели до суда подсудимый узнал, что школьный учитель отчитал учеников за жульничество при сдаче образовательного теста. Чтобы отомстить за грубость в адрес своих друзей-школьников, преступник выяснил адрес электронной почты и координаты обидчика-преподавателя в социальных сетях, а затем отправил ему угрозы убийства «тем же жестоким способом, каким был убит Сэмюэл Пати».

По словам потерпевшего, он сразу обратился в полицию и жил в страхе несколько недель, пока полиция при содействии Интерпола не нашла преступника.

Случай необычен тем, что применено реальное лишение свободы к виновному в киберугрозах, не имевшему даже приводов в полицию. Французские власти решили жестоко подавлять любые проявления экстремизма.

В конце прошлой недели, французский суд приговорил к 15 месяцам тюрьмы рэпера за песню в Интернете. Всего за одну неделю ему предъявили три обвинения — за оправдание терроризма, ношение оружия и призывы к саморазрушению (во Франции это уголовное преступление) и отправили под стражу. Рэпер записал и разместил в Интернете видеоклип, где он на фоне мачете и пилы зачитал песню со словами «мы режем, как Сэмюэля Пати, без сочувствия».