Как изменится экономический курс США при администрации Джозефа Байдена

Когда Барак Обама стал президентом Соединенных Штатов в январе 2009 года, страна, как и другие государства мира, переживала суровый экономический кризис. Америка тогда потеряла почти 3,6 миллиона рабочих мест и продолжала сокращать их количество со скоростью 800 тысяч в месяц.

Восемь лет спустя, после вступления Дональда Трампа в должность, США находились на пути постепенного восстановления: в январе 2017 года в стране было создано не менее 200 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы составил 4,8%. Кроме того, в сентябре 2020 года президент заявил, что всего за четыре месяца его кабинету удалось создать не менее 10,6 миллиона рабочих мест.

10.6 Million Jobs Created In Just 4 Months, A Record!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2020

Однако несмотря на все усилия республиканской администрации вывести экономические показатели страны на высокий уровень, в мире началась пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, последствия которой ударили по всем государствам мира, предпринимавшим меры антиэпидемиологического характера. Несмотря на то, что в настоящее время американская экономика находится на грани выхода из глубин рецессии, внезапное увеличение числа новых случаев заболевания может снова подорвать ее восстановление.

Необходимо отметить, что новоизбранный президент Джо Байден не испытывает недостатка в опыте работы с экономическими вопросами: в 2009 году он лично контролировал реализацию плана государственных финансовых преобразований. Но то, что случилось с США 2020 году существенно отличается от острого ипотечного кризиса 2009 — американская экономика столкнулась с существенными трудностями в области здравоохранения.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась разобраться во взглядах нового президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена на экономический аспект развития страны.

Какие проблемы стоят перед Байденом?

Пандемия COVID-19 привела к поистине разрушительным последствиям для американской экономики. Ожидаемого восстановления после попытки Вашингтона ее «заморозить» и победить вирус весной этого года не произошло. Согласно заявлениям представителей Министерства торговли США, валовой внутренний продукт, лучший показатель произведенных страной товаров и услуг, упал на 9,5% во втором квартале 2020-го. Падение было вызвано сокращением расходов потребителей, снижением количества инвестиций со стороны предприятий и ослаблением мировой торговли.

Рост числа случаев заболеваний и летальных исходов также оказал негативное влияние на экономическую активность. По информации, опубликованной Министерством труда США, в период 14-20 ноября не менее 778 тысяч американцев подали документы на государственные пособия по безработице.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 778,000 for the week ending 11/21 (+30,000).



Insured unemployment was 6,071,000 for the week ending 11/14 (-299,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) November 25, 2020

Еще 830 тысяч человек направили заявки на получение выплат в рамках «Федеральной программы помощи безработным при пандемии», созданной для поддержки фрилансеров и других самозанятых, традиционные пособия по безработице для которых не предусмотрены. В общей сложности по состоянию на 1 декабря государственные пособия в США получают около 30 миллионов человек, и эта цифра снижается очень медленно.

Из-за неравномерного распределения занятости в разных секторах экономики растет социальное неравенство. Несмотря на полное восстановление финансовой и страховой сфер, такие отрасли, как досуг и гостиничный бизнес терпят серьезные финансовые убытки. Все это усугубляет и без того сложную атмосферу, царящую в американском обществе, разобщенном президентскими выборами и расовыми проблемами.

На мировой арене Вашингтон в ноябре также потерпел крупную неудачу. Китаю, главному американскому экономическому конкуренту, удалось создать крупнейшее торговое объединение, к которому присоединились страны, входившие в американские союзы. Лидеры 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона 15 ноября, после восьми лет переговоров, заключили одну из важнейших сделок в истории, подписав Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП).

Asia Pacific nations including China, Japan and South Korea signed the world’s largest regional free-trade agreement https://t.co/dL2U6sPS1S — Bloomberg (@business) November 15, 2020

Что примечательно, это первое торговое соглашение, которое объединит КНР, Японию и Южную Корею и позволит добавить около 200 миллиардов долларов в мировую экономику к 2030 году. Кроме того, в случае введения Соединенными Штатами санкций в отношении Китая, Пекин сможет использовать финансово-экономические ресурсы Японии и Южной Кореи — традиционных американских союзников в регионе.

Очередная реформа здравоохранения

Реформа системы здравоохранения являлась одной из самых горячо обсуждаемых тем в ходе президентских дебатов между Джозефом Байденом и Дональдом Трампом. Кандидат от демократов в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход республиканцев к этому вопросу, выступая за сохранение Закона о доступном здравоохранении, известного как Obamacare.

После вступления в должность главы США, Байден намерен отступить от существующего убыточного и непосильного для простых американцев Medicare, позволив им приобретать более дешевый государственный план медицинского страхования, не исключая другие коммерческие альтернативы. Для реализации данной инициативы демократам потребуется не менее 750 миллиардов долларов, которые планируется получить за счет повышения налогов на богатых и удвоения налога с дохода на прирост капитала.

Помимо реформ в системе медицинского страхования, план Байдена также предусматривает:

повышение налоговых вычетов для лиц, пользующихся государственной страховкой, для снижения ее стоимости;

отмену закона, запрещающего обсуждать снижение цен на лекарства с фармацевтическими компаниями в рамках государственной программы Medicare для пожилых;

ограничения на повышение цен на все брендовые, биотехнологические и дорогие препараты;

разрешение потребителям покупать лекарства в других странах.

Изменения в системе налогообложения

Джо Байден в ходе своего президентского срока намерен придерживаться прогрессивного налогового кодекса, способствующего росту экономики. По мнению демократов, подобная политика принесет Соединенным Штатам около 4 триллионов долларов дополнительных доходов за десять лет.

Основной удар в налоговой сфере будет нанесен по состоятельным американцам и богатым корпорациям. Так Байден намерен убить двух зайцев разом: придать импульс американской экономике, понесшей значительный ущерб из-за пандемии COVID-19, а также снизить уровень социального неравенства в стране.

Новая администрация также намерена увеличить корпоративный налог с 21% до 28% и повысить налогообложение иностранных доходов американских компаний по ставке 21% по сравнению с 10% при Дональде Трампе. В то же время, для частных лиц демократами предполагается увеличение налога на наследство с 40% до 45%, при этом порог налогооблагаемого дохода по наследству снизится примерно до пяти миллионов долларов по сравнению с 11,5 миллиона долларов при республиканцах.

Реформы в сфере образования

В своих предвыборных выступлениях особое внимание Джо Байден уделял проблеме федерального студенческого долга. Он пообещал простить студентов-заемщиков, заканчивающих обучение в государственных университетах и частных «афроамериканских» колледжах, зарабатывающих менее 125 тысяч долларов в год. Демократы также намерены пересмотреть действующую систему погашения кредитов, приостановив выплаты и проценты для лиц с годовым доходом менее 25 тысяч долларов и выровняв выплаты для людей, получающих более этой суммы, до 5% от их дискреционного дохода.

Продолжая политику поддержки американских меньшинств, Байден планирует выделить 70 миллиардов долларов из государственного бюджета для развития образовательной и технологической инфраструктуры частным, исторически «афроамериканским» колледжам и университетам.

Historically Black Colleges and Universities have always been the heartbeat of our country’s fight for justice. That’s why I’ll invest $70 billion in HBCUs and Minority-Serving Institutions.



When HBCUs rise, we all rise—join HBCU Students for Biden today: https://t.co/oZQOh9KPTt pic.twitter.com/HqlwjwgeTU — Joe Biden (@JoeBiden) January 15, 2020

Кроме того, в планах Байдена сделать общественные колледжи и двухлетние программы по подготовке кадров бесплатными. Эта инициатива также потребует немало инвестиций — около 58 миллиардов долларов.

Сделано в Америке

В своей предвыборной программе Байден писал, что правительству необходимо бороться за благополучие американских рабочих. По мнению демократа, Соединенным Штатам не стоит поддаваться «пораженческим настроениям» о том, что силы автоматизации и глобализации не позволяют сохранять хорошо оплачиваемые профсоюзы и увеличивать количество рабочих мест на территории США.

It’s not enough to praise our essential workers — we have to protect and pay them. — Joe Biden (@JoeBiden) November 19, 2020

В этой связи, в июле Байден предложил план на 700 миллиардов долларов по увеличению производственной и технологической мощи Соединенных Штатов, из которых 400 миллиардов будет выделено на поддержку американских товаров и услуг. В свою очередь, остальные 300 будут инвестированы в исследования и разработку таких новых технологий, как электромобили, легкие материалы, 5G и искусственный интеллект.

Прекращение торговой войны с Китаем?

Как ни странно, в некоторых аспектах политики позиции республиканцев и демократов являются схожими. Байден, как и Трамп, практически весь президентский срок проводивший торговую войну с Китаем, считает, что Соединенным Штатам действительно нужно установить жесткие политические и финансово-экономические отношения с Китайской Народной Республикой. В своих комментариях к предвыборной программе он предлагает создать единый фронт союзников и партнеров, объединив демократические страны в стремлении оказать противодействие китайскому влиянию.

Пекин, в свою очередь, надеется на оттепель в отношениях с США, а также на отмену или, по крайней мере, снижение введенных тарифов. Однако Байден вряд ли поторопится это сделать: сдерживание Китая является одной из первостепенных стратегических задач страны на мировой арене. Новый американский президент, скорее всего, будет искать поддержку в рядах своих европейских и азиатских союзников для усиления позиции против КНР. Тем не менее, резкой и агрессивной политики в «трамповском стиле» со стороны Байдена ожидать не придется: Вашингтон будет выстраивать дальнейшие отношения с Пекином с помощью переговоров, торговли и дипломатии.

Китайский вопрос — всего лишь одна из многих проблем, свалившихся на Джозефа Байдена в это непростое для Соединенных Штатов время. Несмотря на утверждения избранного президента о том, что сформированная им команда обеспечит быстрое восстановление экономики страны после пандемии, демократы, скорее всего, понимают всю сложность стоящей перед ними задачи. Неудивительно — новой администрации предстоит бороться не только с последствиями второй волны коронавирусной инфекции, но и с оппозиционно настроенным республиканским большинством в Сенате.