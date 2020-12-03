Российский астролог предсказала разрушительное землетрясение в США

Москва, 3 декабря. Российский астролог Елена Кузнецова объяснила появление багровой луны на небе 30 ноября.

Кровавая луна довольно частое явление накануне смены времен года, сообщила специалист в рамках разговора с РЕН ТВ. Она отмеряет конец старого периода и начало нового, поэтому имеет сильное энергетическое влияние, во время такой ночи людям снятся вещие сны.

Ночь на 30 ноября ознаменовалась еще и лунным затмением в полнолуние, что предрекает обилие важных кармических событий, то есть таких, которые влекут за собой долгие последствия в будущем, отмечает специалист.

Согласно расположению звезд сейчас планета находится на так называемой оси катастроф. Она вызовет разрушительное землетрясение на Западе, вероятнее всего, в США. Однако не затронет Россию.

Ранее ФАН рассказал, как как затмение Солнца, которое можно будет увидеть в декабре, отразится на россиянах.