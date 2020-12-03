Роспотребнадзор не рекомендует носить шарфы вместо масок

Москва, 3 декабря. Маску нельзя заменить шарфом. От коронавируса предохраняют только средства защиты органов дыхания.

Медицинские маски являются самым действенным способом защиты от вируса. Об этом РИА Новости заявил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», — сказал Лебедев.

Чтобы ношение маски было эффективным, она должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос. Носить ее можно только ограниченное время от двух до трех часов в спокойном состоянии. В случае физической активности, маску необходимо менять, как только она станет влажной.

По словам Лебедева, снимать с лица маску нужно за веревочки, которые фиксируют ее на ушах. Стараться не прикасаться к наружной и внутренней поверхностям маски, если такое все же произошло, то после этого руки нужно помыть с мылом или использовать антисептик.

Британские медики накануне рассказали о неочевидных симптомах сердечного приступа, информирует ФАН.