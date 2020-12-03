Ученые нашли самые частые источники заражения коронавирусом

Пекин, 3 декабря. Риск заразиться COVID-19 во время режима самоизоляции для членов одной семьи выше, чем если бы они использовали общественный транспорт.

Журнал Science опубликовал исследование китайских ученых, которые проанализировали данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань. Она соседствует с провинцией Хубэй, столица которой — Ухань. Именно этот город на территории КНР стал очагом распространения COVID-19.

Самым низким риск заражения коронавирусом оказался в больницах, где соблюдались защитные меры. Вероятность инфицирования возрастала в зависимости от близости контактов: она была ниже в общественном транспорте, в заведениях общепита и местах развлечений, но при этом была выше в кругу семьи.

Это связано с тем, что во время самоизоляции люди чаще контактируют друг с другом, считают китайские ученые. Каждый день, проведенный с инфицированным, увеличивает вероятность заболевания на 10 процентов.

Иммунолог ранее озвучил основную причину аномального течения коронавирусной инфекции в теле человека, сообщает ФАН.