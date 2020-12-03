Бритни Спирс вновь напугала поклонников странным фото с бойфрендом

Лос-Анджелес, 3 декабря. Бритни Спирс отметила день рождения вместе с 26-летним бойфрендом Сэмом Асгари, чем озадачила и даже напугала поклонников.

В минувшую среду популярной певице исполнилось 39 лет. В честь праздника она опубликовала на своей странице в Instagram снимок с Асгари, который в шутку обвил ее шею руками.

«С днем рождения меня!» — написала Спирс.

Поклонники среди поздравлений успели развить и новые конспирологические версии о том, что Спирс снова находится в опасности. Их смутило положение рук возлюбленного певицы.

«Похоже, он собирается тебя задушить! Беги, Бритни! С днем рождения, но беги!» — написала одна из подписчиц.

Спустя минуты певица развеяла опасения поклонников, опубликовав трогательный снимок с бойфрендом, нежно целующим ее в щеку.

Бритни встречается с тренером по фитнесу с октября 2016 года. Асгари тогда появился в клипе Спирс на песню Slumber Party, сыграв парня ее мечты. Любовь на экране переросла в отношения и в реальной жизни.

В последнее время поклонники все чаще переживают за певицу, строя предположения, что она отправляет через свои видео в соцсетях просьбы о помощи. Впервые пользователи забеспокоились о состоянии своего кумира после странных текстов под публикациями. Многие также отметили и неестественность Спирс на бесчисленном числе видео, где она танцует в одиночестве.



Напомним, в 2008 году отец Бритни Джеймс Спирс стал ее опекуном и получил право контролировать и вести все дела дочери. Судебные тяжбы закончились не в пользу певицы. Недавно в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от поклонников со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у певицы.