Украинцы оказались фанатами русской музыки в YouTube

Киев, 3 декабря. Украинцы в 2020 году стали активными слушателями русской музыки на сервисе YouTube. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

Там отмечается, что самой популярной песней в 2020 году у украинцев стал трек «Краш» в исполнении Клавы Коки и Niletto. Кроме этого, в блоге Google Украина сообщается, что творчество Little Big, Morgenshtern, Басты и Zivert небезразлично украинскому слушателю.

В топ-10 роликов, которые занимали первые места в трендах, оказались только два клипа их соотечественников — это Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Аналитики международной исследовательской компании, результаты исследований которых оказались в распоряжении ФАН, выяснили, рекомендациям каких звезд шоу-бизнеса больше всего доверяет современная молодежь. Специалисты выделили Анастасию Ивлееву, Ольгу Бузову и Ивана Урганта.