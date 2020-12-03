Специалисты ликвидируют мусорный полигон в Томской области

Томск, 3 декабря. В Томской области приступили к рекультивации бывшего мусорного полигона, расположенного в деревне Новомихайловка. Об этом сообщает мэрия города.

Работы по рекультивации бывшего мусорного полигона ТБО финансируются в рамках регионального проекта «Чистая страна», реализуемого в рамках нацпроекта «Экология».

Подрядчиком по рекультивации старого полигона в Новомихайловке на ближайшие три года было определено ФГБУ ВО ТГАСУ. За выполнением работ следят сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства.

На данный момент подрядчик приступил к устройству дренажа для сбора фильтрата, содержащего продукты выщелачивания водорастворимых соединений и продукты разложения отходов.

Специалисты спроектировали дренаж, состоящий из трех «ниток». Фильтрат собирают с северной и южной стороны полигона и отводят его в специальную емкость. Общая протяженность дренажной системы составит 910 м. Завершить все работы данного этапа подрядчик планирует декабре.

«Ко второму (биологическому) этапу рекультивации специалисты приступят весной следующего года. Будет производиться прокладка особой системы – противофильтрационного экрана из глины, который предотвратит попадание осадков на территорию полигона. Конечным этапом рекультивации должно стать создание зеленого газона», – сообщили ФАН в пресс-службе ФГБУ ВО ТГАСУ.

В 2020 году на рекультивацию полигона было выделено 74,6 млн рублей, в 2021 году – 90,3 млн рублей, на 2022 год запланировано выделить – 94,7 млн рублей соответственно.

Ранее ФАН сообщал, что в соседнем регионе – Новосибирской области резко выросли тарифы на вывоз мусора.