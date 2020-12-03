Варламов нашел оправдание пенсионерам, промышляющим кражами

Москва, 3 декабря. Илья Варламов в своем блоге в ЖЖ привел статистику по уголовным делам пенсионеров, осужденных за незначительные кражи. По мнению блогера, причиной большинства краж со стороны стариков в России является нищета.

Варламов привел примеры из расследования проекта «Важные истории», согласно которому кража является самым распространенным преступлением среди российских пенсионеров. Чаще всего речь идет о крайне небольшом ущербе и условном сроке. Блогер задался вопросом, почему данные преступления рассматриваются по уголовному, а не административному кодексу.

«Пенсионеры воруют не только продукты из магазинов, но и всякую мелочь у соседей. А если кража связана с незаконным проникновением в жилище или другое помещение, то это уже уголовка, даже если пенсионер хотел есть и унес буханку хлеба за 30 рублей», — отвечает на свой же вопрос Варламов.

Согласно озвученной им статистике, за прошлый год за кражи осудили 2211 пенсионеров. Ущерб от каждой третьей кражи, совершенной пенсионерами с проникновением в жилище, не превышает 2,5 тыс. рублей, а от каждой второй — пяти тысяч. Реальные сроки в таких случаях чаще всего не назначают.

По мнению блогера, данная тема крайне сложная. С одной стороны, по его словам, «надо как-то воспитывать в людях уважение к частной собственности». Он приводит в пример русские деревни, где соседи искренне не понимают, что можно без какой-либо ответственности зайти на соседский участок и «позаимствовать» какой-нибудь предмет.

«С другой стороны, российские пенсионеры банально нищие. И наказывать их условным сроком за кражу на 100 рублей — это тоже как-то странно. Возможно, нужно как-то модифицировать КоАП, чтобы полиция не шила пожилым людям уголовку и не набивала на них статистику», — приходит к выводу Варламов.

В качестве возможного решения проблемы блогер предлагает позволять впервые попавшимся на краже пенсионерам «просто компенсировать ущерб в размере 300%, чтобы 100% забирало государство в качестве штрафа, а 200% — потерпевший».