Украина отказалась от режима карантина выходного дня

Киев, 3 декабря. Правительство Украины решило отказаться от действующего на территории страны режим карантина выходного дня.

Режим карантина выходного дня действовал на Украине с 14 ноября 2020 года, передает RT.

«На конец карантина выходного дня мы получили на 6 тыс. меньше случаев коронавируса, чем прогнозировалось. Это позволяет нам снять именно эти ограничения», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В выходные дни для украинцев были закрыты кафе, рестораны, бары, торговые центры, учреждения культуры, спортзалы и фитнес-центры. При этом работа общественного транспорта супермаркетов, аптек, ветеринарных аптек, автозаправок, учреждений, предоставляющих финансовые услуги, а также учреждений по ремонту никак не изменилась.

Режим карантина выходного дня действовал на Украине с 14 по 30 ноября.

Киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал опасность от введения жесткого карантина на территории Украины. По мнению специалиста, в таком случае вся власть окажется в руках у главы МВД Арсена Авакова, о чем сообщает ФАН.