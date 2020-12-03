Небензя: Бойкотировавшие заседание СБ ООН по Донбассу страны разоблачили себя

Нью-Йорк, 3 декабря. Постоянные представительства США, Великобритании и Эстонии отказались принять участие в инициированной Россией неформальной встрече Совбеза ООН по обсуждению Минских соглашений.

По инициативе России в среду состоялась неформальная встреча Совбеза ООН, на которой обсудили выполнение Минских соглашений. На мероприятии, прошедшем в режиме онлайн, впервые в СБ ООН выступили полпред Луганской Народной Республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Встречу бойкотировали Франция и Германия, которые являются участниками «нормандского формата», а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония. Более того, по настоянию Франции и Германии заседание не транслировалось на официальном сайте ООН. Как сообщалось ранее, украинская сторона ожидаемо также не стала принимать участие в мероприятии.

«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины», — говорится в совместном заявлении США, Великобритании и Эстонии.

Постпредства этих стран категорически отвергли тезис России о том, что она выступает посредником во внутреннем конфликте. Москву они в очередной раз обвинили в провоцировании конфликта на востоке Украины.

Комментируя заявление, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что устроившие бойкот встречи страны «разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками».

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году после госпереворота в стране. Несогласные с политикой Киева регионы образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске, которые приняли Минские соглашения.

Киев уже неоднократно давал понять, что не собирается соблюдать соглашения. В частности, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить Минские соглашения сейчас невозможно. Он напомнил, что документ предусматривает проведение выборов в ДНР и ЛНР. И если они будут признаны ОБСЕ демократическими, можно будет приступать к остальным пунктам договоренностей. Однако проведение выборов в этом регионе Кравчук считает невозможным.