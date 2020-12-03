Британские медики определили ряд симптомов затянувшегося COVID-19

Лондон, 3 декабря. Медики из Великобритании сформулировали семь основных симптомов, указывающих на затянувшееся течение COVID-19.

Долговременные отрицательные последствия болезни отмечались не только у нуждавшихся в госпитализации пациентов, пишет Express. Врачи предупреждают, что подобные эффекты могут серьезно навредить здоровью.

Симптомы включают усталость, одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться, так называемый «мозговой туман».

Пациент с «затяжной» инфекцией иногда может чувствовать улучшения, однако со временем признаки COVID-19 вновь вернутся.

Ранее ФАН писал, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием, несмотря на всеобщую вакцинацию.