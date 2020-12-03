Росстат: средний размер пенсий в России вырос на 5,8% 

Москва, 3 декабря. Средний размер назначенных в России пенсий в сентябре 2020 года вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 15 026 рублей, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

«В октябре 2020 г. средний размер назначенных пенсий составил 15 026 рублей и по сравнению с октябрем 2019 года увеличился на 5,8%», — говорится в документе.

В октябре по сравнению с сентябрем рост этих показателей составил 0,1%. Реальный размер назначенных пенсий в октябре текущего года показал рост на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В докладе Росстата также сообщается, что в октябре цены на продовольственные товары увеличились на 0,6%. Годом ранее этот показатель составлял 0,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, тарифы на услуги — наоборот снизились на 0,1%.

Росстат сообщает в докладе, что стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в российской столице в конце октября составила 23 688,8 рубля, в Петербурге — 18 319,5 рубля.

Как сообщал ФАН, в среду Совет Федерации одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на ближайшие три года. Индексация страховых пенсий с 1 января 2020 года составит 6,3%, 5,9% в 2022 году и 5,6% в 2023 году. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 400 рублей и увеличится к 2023 году до 19 300 рублей.