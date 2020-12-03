Дефицит Пенсионного фонда Украины приближается к 20 млрд гривен

Киев, 3 декабря. Дефицит Пенсионного фонда Украины к ноябрю достиг 18,4 млрд гривен (около 48 млрд рублей), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованной ПФР инфографике, за январь — ноябрь 2020 года доходы фонда составили 416,9 млрд гривен, тогда как расходы выросли до 435,3 млрд гривен.

В общих доходах ПФУ средства госбюджета составили 165,9 млрд гривен. Еще 251 млрд — это собственные средства.

Провал зафиксирован и в плане по поступлению единого взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Из запланированных 245,8 млрд гривен в январе — ноябре в фонд фактически поступили только 226,4 млрд (минус 19,4 млрд гривен).

В конце ноября глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что в бюджете страны не хватает не менее 3 млрд долларов. Подобную дыру в бюджете он объяснил тем, что страна так и не получила 3 млрд долларов из шести ожидаемых от иностранных кредиторов.

Ситуацию в украинской экономике Марченко назвал сложной, но пока контролируемой. Он возложил надежды на успешные итоги переговоров с МВФ. Тогда очередной транш страна получит до конца текущего или в начале следующего года.

Мнение министра не разделяет украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин. В интервью ФАН он подчеркнул, что Украину ждет катастрофа — экономика продолжает скатываться в пропасть.