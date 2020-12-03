Определен средний размер пенсии по старости для россиян до 2023 года

Москва, 3 декабря. На пленарном заседании в среду Совет Федерации одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на ближайшие три года.

Расходные обязательства ПФР на выплату страховых пенсий запланированы с учетом индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2020 года на 6,3%, на 5,9% в 2022 году и 5,6% в 2023 году. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 400 рублей и увеличится к 2023 году до 19 300 рублей.

В бюджете ПФР также предусмотрена индексация материнского капитала, деньги на ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров-северян.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова подчеркнула, что принятый закон призван повысить уровень жизни россиян, нуждающихся в поддержке государства. Бюджет ПФР на выплату пенсий составит порядка 8 трлн рублей. На материнский капитал выделяется из бюджета фонда более 400 млрд рублей.

Бибикова также озвучила три условия, при которых в 2021 году будет назначаться страховая пенсия по старости: достижение пенсионного возраста, наличие требуемого страхового стажа работы и наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов.

В 2021 году возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 61,5 года, для женщин — 56,5 года. Требуемый страховой стаж работы — 12 лет, пенсионный коэффициент — 21.