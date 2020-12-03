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Экономика

Определен средний размер пенсии по старости для россиян до 2023 года

Определен средний размер пенсии по старости для россиян до 2023 года

Москва, 3 декабря. На пленарном заседании в среду Совет Федерации одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на ближайшие три года.

Расходные обязательства ПФР на выплату страховых пенсий запланированы с учетом индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2020 года на 6,3%, на 5,9% в 2022 году и 5,6% в 2023 году. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 400 рублей и увеличится к 2023 году до 19 300 рублей.

В бюджете ПФР также предусмотрена индексация материнского капитала, деньги на ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров-северян.

Определен средний размер пенсии по старости для россиян до 2023 года

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова подчеркнула, что принятый закон призван повысить уровень жизни россиян, нуждающихся в поддержке государства. Бюджет ПФР на выплату пенсий составит порядка 8 трлн рублей. На материнский капитал выделяется из бюджета фонда более 400 млрд рублей.

Бибикова также озвучила три условия, при которых в 2021 году будет назначаться страховая пенсия по старости: достижение пенсионного возраста, наличие требуемого страхового стажа работы и наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов. 

В 2021 году возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 61,5 года, для женщин — 56,5 года. Требуемый страховой стаж работы — 12 лет, пенсионный коэффициент — 21.

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