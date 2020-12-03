Георгий Мартиросян рассказал о выразительных глазах актера Плотникова

Москва, 3 декабря. Актер Георгий Мартиросян не знал о коронавирусной инфекции скончавшегося в среду народного артиста РФ Бориса Плотникова и жалеет, что тот ушел так рано. Об этом заслуженный артист РФ заявил в разговоре с ФАН.

«Боря замечательный был артист. Он настолько был тонкий и подробный, что мы, коллеги, просто рот открывали и стояли смотрели на то, как он это делает на сцене, — вспоминает актер. — Просто удивительно, настолько тонкий, нежный и правдивый».

По словам Мартиросяна, в кино по-настоящему яркая роль у Плотникова была в военной драме «Восхождение», снятой по повести Василя Быкова.

«У Ларисы Шепитько (режиссер фильма. — Прим. ФАН) он сыграл замечательную работу, роскошную просто. Он настолько был выразителен! Его огромные глаза выражали такую боль, стойкость, трепет, что даешься диву», — восхитился Мартиросян.

Георгий Мартиросян играл с Борисом Плотниковым на одной сцене в Московском театре сатиры. Встречались они и на съемочной площадке в фильме «Лермонтов», а также в сериале «Эксперты» и мини-сериале «Дело Сухово-Кобылина».

Ранее режиссер Алексей Андрианов в разговоре с ФАН назвал советского и российского актера и театрального педагога Бориса Плотникова глыбой отечественного кинематографа.

Знаменитый советский и российский актер, народный артист РФ Борис Плотников ушел из жизни в среду, 2 декабря, в возрасте 71 года от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.