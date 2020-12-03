Названы три условия выхода на пенсию в 2021 году

Москва, 3 декабря. В Совете Федерации назвали три условия, при которых в 2021 году будет назначаться страховая пенсия по старости.

Как сообщила в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, страховые пенсии по старости назначаются при соблюдении трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие требуемого страхового стажа работы и наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов (баллов).

В следующем году возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 61,5 года, для женщин — 56,5 года. Требуемый страховой стаж работы составляет 12 лет, пенсионный коэффициент — 21.

В конце ноября стало известно, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии в России проиндексируют на 6,3%. Индексация выплат почти в полтора раза превысит инфляцию, которая составит 3,7–3,8%, согласно прогнозам. В среднем пенсионеры получат на тысячу рублей больше.

Как сообщал ФАН, часть российских пенсионеров получит к Новому году дополнительные выплаты за счет специальных надбавок и индексации пенсий. В частности, проработавшие 30 и более лет пенсионеры могут рассчитывать на единовременную надбавку в размере более 7 тыс. рублей. Треть от фиксированной части пенсии вручат пенсионерам, на содержании которых есть трое иждивенцев.

В отдельных регионах пенсионеры получат специальную надбавку к Новому году на соцкарту. Деньги предназначаются для россиян, чья пенсия ниже регионального прожиточного минимума. Потратить их можно будет на продукты в специальных магазинах.