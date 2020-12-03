Садальского осудили за неудачное селфи с постаревшей Степаненко

Москва, 3 декабря. Поклонники Станислава Садальского осудили актера за то, что он показал далеко не самый удачный снимок Елены Степаненко.

Степаненко стала одной из героинь передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Компанию юмористке составил Садальский, который после съемок опубликовал совместное фото на своей странице в Instagram.

«Сегодня у Малахова Степаненко блистала. Записал один из ее монологов в гримерке», — подписал селфи актер.

Подписчики удивились внешнему виду артистки. В комментариях к фото написали, что Елену Степаненко невозможно узнать: «У Степаненко лицо хищной птицы», «Степаненко вообще тут не узнать! Маска, кто ты?», «Напрасно она себя так переделала».

Другие пожурили Садальского за то, что он выставил Степаненко не в лучшем свете: «Зачем так близко снимать», «Нельзя так женщину выставлять», «Женщин нужно фоткать сверху».

Многие отметили, что в таком возрасте Степаненко не следовало слишком резко худеть, поскольку все это негативно отражается на лице.

В конце февраля Степаненко рассказала, что за год сбросила 42 лишних килограмма на фоне разлада ее брака с Евгением Петросяном. Артистка призналась, что раньше весила 110 килограмм при росте 168 сантиметров. Спустя год стараний звезды стрелки весов показали 68 килограммов.

Говоря о секрете похудания, актриса призналась, что главным ее принципом является размер порций: «вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо четыре, пять, шесть раз в день».