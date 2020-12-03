Панин показал объятия с «лучшей девушкой в СССР»

Москва, 3 декабря. Эпатажный актер Алексей Панин поделился с поклонниками фотографией с «лучшей девушкой в СССР», которой оказалась Лолита Милявская.

Панин, любящий шокировать публику скандальными выходками, на этот раз предстал перед подписчиками в Instagram романтичным героем. На свежем фото он одет в зеленые брюки, белую рубашку с мелким рисунком, поверх которой — вязаный кардиган горчичного цвета. Одной рукой он нежно обнимает Лолиту, улыбаясь в камеру.

«Лучшая девушка в СССР!» — подписал снимок Панин.

Чуть позже в комментариях отметилась сама героиня снимка, поблагодарив актера за комплимент.

«Лешка! Спасибо тебе, Дружище», — написала Лолита.

Подписчики актера заметили, что певица и правда является одной из лучших представительниц отечественного шоу-бизнеса.

«Лолита обворожительная и умная женщина. Всегда приятно послушать ее, она настоящая и без фальши! Ну, а вы как всегда красавчик», — пишет пользователь под ником mixalyh.

«Не только в СССР, но и даже за рубежом», — добавил 54spb.

«Леш, она везде и во всем лучшая! Настоящая! Любимая», — подчеркивает gulya_asadova777.

В августе этого года Панин развелся с Людмилой Григорьевой и покинул Россию. Актеру удалось получить гражданство Испании, куда он и отправился. Теперь Панин колесит по Старому Свету и продолжает делиться с фанатами эпатажными видео из-за границы.

В начале ноября в интервью ФАН актер прокомментировал видео, на котором он запечатлен танцующим у Рейхстага. На записи Панин виляет бедрами, а затем подпрыгивает на месте, изображая руками морские волны. По словам артиста, он не понимает, почему всех так удивил его танец.