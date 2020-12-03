Бабкина отказалась сдать плазму для больных COVID-19

Москва, 3 декабря. Надежда Бабкина, одна из первых из отечественных звезд шоу-бизнеса переболевшая коронавирусом, отказалась сдавать кровь для тех, у кого COVID-19 диагностирован сейчас.

Свое решение певица в беседе с News.ru объяснила особенностями организма.

«Я не могу этого сделать, у меня плохие вены», — сообщила народная артистка РСФСР.

Донорская кровь от тех, кто переболел коронавирусом, нужна больным, потому что содержит антитела к COVID-19. Переливание назначается пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса. Врачи отмечают, что данный метод комплексной терапии является одним из самых эффективных и позволяет уменьшить вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ почти вдвое.

Переболевшая коронавирусом Бабкина дала советы для тех, кто сейчас борется с недугом. После болезни, по словам певицы, нужно уделить себе очень много внимания, крайне важна реабилитация.

«Это связано и с дыхательными упражнениями, и физическими. Должны быть профессионалы, которые отслеживают, что ты делаешь и как. Плюс еще медицинская терапия: магнитная терапия, электрофорезы, специальные массажи для легких», — посоветовала она.

Народную артистку госпитализировали с подозрением на COVID-19 в начале апреля. Уже после выписки она рассказывала, что перед тем, как попасть в больницу, почувствовала боль в сердце, помутнение в сознании и нехватку воздуха. В больнице выяснилось, что у нее поражены 80% легких. Артистку кормили с помощью зонда, она не могла самостоятельно передвигаться по палате.