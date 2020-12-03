Политолог спрогнозировал сроки развала Украины

Киев, 3 декабря. Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал сроки вероятного распада страны.

Государство, как рассказал эксперт изданию «Украина.ру», ждет развал при условии соблюдения властями прежнего курса, который наблюдается уже 15-й год. Лет через 35-40, уверен Рудяков, ему придется оценивать «причины закрытия этого национального проекта», так как Украине нечем гордиться, ведь в государстве, которое считает себя социальным, уничтожены системы здравоохранения, образования и соцзащиты.

Раскол среди населения только продолжает только углубляться, а страна оказалась в конце списка европейских государств по уровню жизни.

Ранее ФАН сообщал, что украинским продавцам на рынках и в магазинах запретят говорить на русском языке.