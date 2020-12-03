В кадровых агентствах рассказали о ситуации с безработицей в регионах ЮФО

Уровень безработицы в России, по данным Росстата, достиг 6,3%, что является хорошим показателем, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране. В конце ноября 2019 года этот показатель составлял 4,6%. Эксперты прогнозировали, что к началу зимы безработица в стране должна достигнуть 8-10%, однако благодаря грамотным мерам государственной поддержки населения и бизнеса этого удалось избежать.

Корреспондент ФАН выяснил, как сейчас обстоит ситуация с безработицей и трудоустройством в Южном Федеральном округе (ЮФО), в который входит восемь субъектов РФ. Вот, что говорят данные Росстата (учитываются только работоспособные люди от 15):

Как обстоят дела с трудоустройством в Крыму?

В Крыму, как заявила заместитель директора крымского Центра занятости населения Анжелика Бурец, с начала 2020 года уровень безработицы вырос в 13 раз. Если в прошлые годы этот показатель в республике находился на уровне 0,5-0,6%, то сейчас, судя по данным Росстата, он составляет 6,2%.

В комментарии ФАН менеджер симферопольского агентства по подбору персонала Татьяна рассказала, что на самом деле на полуострове работы очень много, поэтому голодным и холодным здесь точно никто не останется.

«У нас много клиентов, которые ищут квалифицированный и неквалифицированный персонал, причем с достойной зарплатой. Много требуется торговых представителей, сотрудников супермаркета, строителей и так далее. То есть нельзя сказать, что проблема безработицы сильно ощущается по моей работе по подбору персонала. Работы действительно много, причем разной. Но главная проблема, наверное, в том, что некоторым людям некомфортно выполнять те или иные обязанности, а также соискателей не всегда устраивает зарплата, либо условия работы. Чаще всего, конечно, это касается неквалифицированной работы. Пока открытых вакансий много, а вот людей, желающих работать на тех или иных условиях, не хватает. Какая-то странная безработица получается», — заявила специалист.

В Калмыкии ситуация сложнее

В Республике Калмыкия самый высокий показатель безработицы в ЮФО — 10,1%, в конце ноября 2019 года показатель составлял 9,4%. То есть в данном регионе уже долгое время наблюдается достаточно высокий процент безработицы, причем вакансий предлагается много, но в основном это низкооплачиваемая работа.

«У нас в регионе маленькие зарплаты, в среднем — 10–17 тыс. рублей. Многие у нас работают за пределами региона, поскольку там за одну и ту же работу могут платить на 30–40% больше. Также многие ездят на заработки в Москву и Санкт-Петербург, часто вахтовым методом, обычно на три или шесть месяцев. По возвращению домой не все хотят работать, возможно, поэтому у нас такой процент безработицы», — рассказал ФАН житель Калмыкии по имена Бадма.

Ростовская область в десятке по числу безработных

Ростовская область оказалась на 10 месте в России по числу безработных — 112 тысяч человек, вперед выбрались только Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Челябинская область, Чеченская Республика, Краснодарский край, Московская область, Республика Дагестан и Москва. Уровень безработицы в регионе сейчас составляет 5,3%. В апреле этот показатель составлял всего 0,8%.

Численность зарегистрированных безработных в Ростовской области — 114,5 тыс. человек, а число вакансий — 61,5 тыс. Примечательно, что в местном кадровом агентстве корреспонденту ФАН сообщили, что, судя по количеству обращений клиентов, уровень безработицы в регионе не изменился с начала 2020 года.

«У нас наоборот увеличилось число обращений клиентов-работодателей на 10-15%. Им всем удается подобрать персонал. Думаю, что уровень безработицы у нас не изменился с начала года. По некоторым вакансиям есть определенный перекос, то есть они самые востребованы сейчас: бухгалтеры, секретари, менеджеры по продажам и руководители высшего регионального звена. Других же профессий изменения не коснулись — все как было раньше. По поводу средней зарплаты тяжело сказать, потому что тут все достаточно индивидуально, однако менеджеры по продажам в среднем у нас получают 40 тыс. рублей», — заявил ФАН директор по развитию кадрового агентства в Ростове-на-Дону.

Безусловно, пандемия и связанные с ней ограничения внесли свои коррективы в привычную жизнь россиян, однако страшной безработицы, как в 90-е, нет и не будет — ситуация находится под полным контролем. При этом, если верить специалистам кадровых агентств, ситуация на рынке труда почти не изменилась с начала 2020 года, что еще раз говорит об отсутствии какой-то критической обстановки.

Ранее, в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, чиновники рассказали, что россиян в 2021 году ждет обновленный МРОТ, удаленка «в законе» и рост пенсий.