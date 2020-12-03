Система маркировки ювелирных изделий из драгметаллов «убьет» малый бизнес в этой области

С 1 декабря в России начался тест по маркировке ювелирных изделий из драгоценных металлов, инициаторами создания подобной системы выступили правоохранительные органы. Таким образом они хотят сократить хищение золота, начиная от добычи и заканчивая поступлением его на ювелирный завод. Обязательной маркировка станет с 1 июля 2021 года, однако многие эксперты предсказывают повторения истории с маркировкой лекарственных препаратов. Насколько нанесение меток может повлиять на ювелирный рынок, разобрался ФАН.

Сложная технология

ФАН связался с генеральным директором Ассоциации Гильдии ювелиров России Эдуардом Уткиным, чтобы тот разъяснил, с чем придется столкнуться через полгода ювелирам России. И насколько реально, что история с ювелирными изделиями повторит судьбу лекарственных препаратов.

«Боюсь, у нас все хуже получится, — говорит Эдуард Уткин. — Маркировка создана не ради маркировки, а ради прослеживания драгметаллов. Чтобы ликвидировать серые и черные зоны. Не сам товар маркируется: грубо говоря, вода в бутылке — маркируется бутылка, а не вода. У нас предполагается нанесение маркировки непосредственно на металлическую поверхность изделия. Этого никто и никогда в мире еще не делал».

Нанесение меток непосредственно на металл распространится только на ювелирные изделия из золота и платины. К серебряным изделиям, заготовкам из драгметаллов, драгоценным камням и остальному применяется возможность маркировки упаковки или ярлыка. Но ювелиры сомневаются, что нанесение меток на металл для всех изделий вообще возможно. В Гильдии ювелиров России уже тестировали часть партий — в 20% случаев метка терялась или ее невозможно было корректно считать.

«Мы сомневаемся, что эти метки можно наносить на любые поверхности, — рассказал Уткин. — Есть технологические ограничения — нужна ровная и гладкая поверхность. В нашем ассортименте ее нет — она вся там радиусная или шершавая, там некуда нанести. И ее нужно чем-то считывать, а считывающего оборудования на рынке нет. Кроме того, мы получаем изделие из пробирной инспекции не готовым, а полуфабрикат. Нам нужно еще провести производственные операции и идентифицировать, какой код зашит в это изделие. Он имеет свой уникальный идентификационный номер. Как его определить, если этого оборудования нет? Мы остановимся».

Стоимость

Система маркировки ювелирных изделий не только технологически ограничена, она еще и очень дорогая. Причем как для государства, так и для ювелиров: всем придется закупать дорогостоящее оборудование.

«Даже если есть это оборудование, после технологических операций при полировке изделия эта метка может быть повреждена, она будет некорректно считываться, — продолжает собеседник. — Что делать в этой ситуации? То есть технологических проблем применения именно этого метода маркировки очень много. Мы предлагали регулятору маркировать, как и по всем остальным товарам, бирки, этикетки упаковки».

Именно этот метод предпринимается в отношении всех остальных товаров из драгметаллов. Ювелирные изделия на общем рынке драгоценных металлов занимают всего 10%. Получается, маркировать будут только 10% товаров, а остальные пойдут с маркировкой упаковок, этикеток и ярлыков.

«В России нет государственных ювелирных заводов, — говорит Уткин. — Есть крупные частные заводы и есть индивидуальные предприниматели. Но эта маркировка распространяется на всех. Малый бизнес, особенно микро-бизнес, этого не выдержит. Потому что нужно будет покупать оборудование. Платить заработную плату человеку, который будет каждый день отсылать информацию о приходе и расходе, снимать копии счетов-фактур, копии договоров. Это дополнительное рабочее место, стоимость которого — 400–500 тысяч рублей в год. А во многих мастерских оборот — 2–3 млн в год».

Стоимость оборудования, считывающего информацию с металла, тоже высокая. Оптические считыватели с металлических поверхностей стоят 250 тысяч рублей. Сама программа маркировки, которую заказывало Министерство финансов РФ, стоит 260 миллионов рублей. Федеральная пробирная палата, которая и будет наносить маркировку, закупила уже лазерное оборудование на сумму порядка 270 миллионов рублей. Тестирование программы, оборудование, дополнительные рабочие суммы. Маркировка ювелирных изделий обойдется государству, по подсчету специалистов, в 10 млрд рублей.

Дефицит

Иностранные оптовые поставщики ювелирных изделий также будут обязаны проводить маркировку. Штатное расписание пробирной палаты создавалось задолго до внедрения системы маркировки, и его не меняли. Следовательно, на то же количество сотрудников ляжет еще и трудоемкая работа по нанесению меток. Это образует те же очереди, что и с лекарствами. Товар будет лежать на складе, а в магазин не поступит.

Гильдия ювелиров России не против маркировки, она существовала и до создания общей базы, просто у каждого производителя была своя. По мнению членов Гильдии, необходимо было только создать единую базу, а маркировку оставить для всех видов изделий на бирках, упаковках, отдельных носителях.

Ранее ФАН сообщал, что подобная система при закупке лекарственных препаратов создала дефицит в аптеках, поэтому правительство страны вынуждено было упростить систему, чтобы люди в разгар пандемии не остались без таблеток и вакцин.